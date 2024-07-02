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Завтра у другій половині дня застосовуватимуться три черги відключень одночасно

Причина – високий рівень енергоспоживання через спеку.

Завтра у другій половині дня застосовуватимуться три черги відключень одночасно
Відключення світла, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Завтра, 3 липня, після 13:00 обленерго будуть застосовувати три черги відключень одночасно.

Про це йдеться у повідомленні "Укренерго".

Із 08:00 до 13:00 застосовуватимуться дві черги відключень. 

Як зазначили у компанії, причина – високий рівень енергоспоживання через спеку.

Актуальні графіки погодинних відключень можна дізнатись на сайтах та сторінках у соцмережах обленерго.

Також в "Укренерго" нагадали про ощадливе використання електроенергії. 

Очільник Укренерго озвучив чотири причини зростання тривалості відключень світла.

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