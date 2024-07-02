Завтра у другій половині дня застосовуватимуться три черги відключень одночасно

Завтра, 3 липня, після 13:00 обленерго будуть застосовувати три черги відключень одночасно.
Про це йдеться у повідомленні "Укренерго".
Із 08:00 до 13:00 застосовуватимуться дві черги відключень.
Як зазначили у компанії, причина – високий рівень енергоспоживання через спеку.
Актуальні графіки погодинних відключень можна дізнатись на сайтах та сторінках у соцмережах обленерго.
Також в "Укренерго" нагадали про ощадливе використання електроенергії.
Очільник Укренерго озвучив чотири причини зростання тривалості відключень світла.