Завтра у другій половині дня застосовуватимуться три черги відключень одночасно

Причина – високий рівень енергоспоживання через спеку.

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Завтра, 3 липня, після 13:00 обленерго будуть застосовувати три черги відключень одночасно.

Про це йдеться у повідомленні "Укренерго".

Із 08:00 до 13:00 застосовуватимуться дві черги відключень.

Як зазначили у компанії, причина – високий рівень енергоспоживання через спеку.

Актуальні графіки погодинних відключень можна дізнатись на сайтах та сторінках у соцмережах обленерго.

Також в "Укренерго" нагадали про ощадливе використання електроенергії.

Очільник Укренерго озвучив чотири причини зростання тривалості відключень світла.