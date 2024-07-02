Російський "Газпром" на чверть збільшив постачання газу до Європи — Reuters

Загальний обсяг експорту природного газу "Газпрому" до Європи цього року становив близько 15,5 млрд кубометрів.

Російський газовий монополіст "Газпром" у червні 2024 року збільшив середньодобове постачання природного газу до Європи майже на 23% у порівнянні з 2023 роком.

Про це свідчать розрахунки Reuters, засновані на даних європейської газотранспортної групи Entsog та щоденних звітах "Газпрому" про транзит газу через Україну.

Зокрема, тепер середньодобовий експорт трубопроводами зріс до 81,8 млн кубометрів порівняно з 66,8 млн кубометрів у червні 2023 року.

Загальний обсяг експорту природного газу "Газпрому" до Європи цього року становив близько 15,5 млрд кубометрів.

Згідно з даними "Газпрому" та підрахунками Reuters, у 2022 році Росія поставила до Європи різними маршрутами близько 63,8 млрд кубометрів газу. Обсяг знизився ще на 55,6% до 28,3 млрд кубометрів минулого року.

На піку в 2018-2019 роках річні потоки в регіон досягали від 175 до 180 млрд кубометрів.

У травні імпорт газу в Європу з Росії вперше за майже два роки перевищив поставки із США, попри зусилля регіону відмовитися від російського викопного палива після повномасштабного вторгнення в Україну.

Також "Газпром" підвищив продаж газу в Китай, що збільшило імпорт трубопровідного газу з Росії до 22,7 млрд кубометрів минулого року, що майже в 1,5 рази більше, ніж 15,4 млрд кубометрів, поставлених у 2022 році.