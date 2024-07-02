Росіяни не можуть повністю перекрити Керченську протоку через вихід до моря, — речник ВМС

Росіяни не можуть повністю перекрити Керченську протоку в окупованому Криму, щоб не відрізати Азовське море від міжнародного судноплавства.

Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в інтерв'ю Центру журналістських розслідувань.

"Вони не можуть повністю перекрити Керченську протоку. Не те, щоб це було фізично неможливо. Вони не готові відрізати Азовське море від міжнародного судноплавства. Тому проходи будуть залишатися", – зазначає Плетенчук.

За його словами, окупанти намагаються їх звузити прохід через протоку для легшого контролю. Для цього вони використовують баржі та бонові загородження, щоб спробувати захиститися від дронів.

"Sea Baby як і решта дронів відносно невеликі, їм неважливо, через що в морі прокладати маршрут, головне – перемогти в протистоянні з засобами протидії, з гелікоптерами, які за ними ганяються. Останнім був уражений рейдовий буксир, який ставив бонові загородження в Криму", – додає речник.

Він додає також, що останнім серед уражених цілей був рейдовий буксир окупантів, котрий ставив бонові загородження у Криму – і на відео воєнної розвідки видно, як безпілотник проходить ці загородження.

"Це з розряду краще щось зробити, ніж не зробити нічого", – наголошує Плетенчук.

Також відомо, що росіяни розфарбовують у різний колір корпус кораблів, щоб розбити силует і у такий спосіб убезпечити їх від українських дронів.

"Якщо це морський дрон з тепловізійним баченням, йому взагалі байдуже колір корпусу. Якісь способи їхньої протидії дієві, якісь ні. Згодом побачимо", – додає військовий.