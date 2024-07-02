Окупанти змушують депортованих українців записувати відео на підтримку російської армії

Російські спецслужби під різними приводами "полюють" на депортованих до РФ українців і змушують людей записувати відео на підтримку "СВО" та росармії.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
За інформацією ЦНС, під час допитів українцям пропонують записати відео на підтримку "сво" в межах інформаційної кампанії проти України, аби уникнути "проблем".
"Фактично українців використовують як заручників ситуації", — пишуть у спротиві.
У Нацспротиві додають, що "такі дії є черговим цинічним злочином кремля, який заради своєї божевільної антилюдської політики використовує горе людей, яких сама рф позбавила житло та рідного краю".
- За даними "Жовтої стрічки", окупаційна влада планує звезти до Криму 48 тисяч українських дітей до літніх таборів для активної русифікації неповнолітніх.