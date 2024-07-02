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Окупанти змушують депортованих українців записувати відео на підтримку російської армії

Під час допитів українцям пропонують записати відео на підтримку "сво" в межах інформаційної кампанії проти України.

Окупанти змушують депортованих українців записувати відео на підтримку російської армії
Фото: Центр національного спротиву

Російські спецслужби під різними приводами "полюють" на депортованих до РФ українців і змушують людей записувати відео на підтримку "СВО" та росармії.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За інформацією ЦНС, під час допитів українцям пропонують записати відео на підтримку "сво" в межах інформаційної кампанії проти України, аби уникнути "проблем". 

"Фактично українців використовують як заручників ситуації", — пишуть у спротиві.

У Нацспротиві додають, що "такі дії є черговим цинічним злочином кремля, який заради своєї божевільної антилюдської політики використовує горе людей, яких сама рф позбавила житло та рідного краю".

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