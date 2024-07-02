Консолідація суспільства та (пере)осмислення суспільного договору

Повномасштабна війна загострила відчуття, почала спонукати до переосмислення фундаментальних питань. Одне з них, очевидно, стосувалося побудови сталого майбутнього. На чому воно має ґрунтуватися? Що має лягти в його основу? Навколо чого ми, як нація, можемо єднатися та що нас розʼєднує? Більш того, як ці розʼєднуючі фактори конвертувати в обʼєднуючі?

З 2022 року Аспен Інститут Київ реалізує програму “Суспільний договір для України”. Мета — напрацювання та (пере)осмислення візії майбутнього України. Як? Залучаючи до діалогу представників різних сфер — державного і громадського сектору, бізнесу, науки, культури, медіа — сформулювати комплексний та інклюзивний підхід до вирішення проблем та викликів, що стоять перед країною сьогодні та можуть постати у майбутньому. Ми розпочали проєкт у квітні, коли російські війська тільки відійшли з Київської області. На обговорення програми з партнерами та онлайн-семінари пізніше учасники долучилися зі столиці, яка щойно вийшла з оточення, з Миколаєва, Харкова — усі об'єднані спільною метою та прагненням розвивати Україну.

Настрої суспільства відповідно до ситуації в країні: трансформація фокусу обговорень

У рамках програми Інститут проводив низку одноденних заходів в онлайн та, коли дозволила безпекова ситуація, офлайн форматі, розповіла Олена Фоміна, директорка програмних напрямів Аспен Інституту Київ. Це, своєю чергою, дозволяло формувати структуровану та концентровану програму, забезпечуючи активне залучення учасників від самого початку заходів. Учасники приходили на семінар зі стартовими позиціями та уявленнями про суспільний договір на основі збірки есеїв провідних українських інтелектуалів, яку впорядкував Інститут. І протягом обговорення, лідери ділилися власними поглядами стосовно тих чи інших питань.

Примітно, що семінари виступили певним барометром суспільних настроїв — фокус обговорень змінювався відповідно до ситуації в країні та світі.

— Зміст діалогів завжди відображає поточну ситуацію в країні та настрої у суспільстві. У 2022 році мова йшла про важливість залучення міжнародної допомоги, функціонування держави в цілому, гуманітарну підтримку постраждалого від війни населення. У той же час, багато говорили про стійкість українців та здатність адаптовуватися до нових реалій. Весною 2023, незважаючи на зимові блекаути, у суспільстві з'явилися надії на позитивні зміни, особливо у контексті подій на фронті, а також — розуміння важливості національної єдності та ідентичності.

Точки суспільної згоди: про що говорять українські лідери сьогодні

Олена Фоміна відзначає, що у кінці 2023 року року відслідковується зростання втоми та емоційного виснаження, посилюється усвідомлення тривалості та непередбачуваності війни, акцент зміщується на питання виживання та збереження державності.

На основі обговорень лідерів Олена Фоміна виділила наступні інсайти: українці проявляють свою стійкість і адаптивність; у суспільстві викарбовується розуміння важливості національної єдності та ідентичності; для розвитку держави необхідна стратегічна візія майбутнього; внутрішні ресурси та самодостатність відіграють ключові ролі у збереженні стійкості; розвиток освіти та науки є критично необхідним; у суспільства існує запит на справедливість.

— Вважаю, що українське суспільство має об'єднуватися навколо спільних цілей та цінностей — збереження державності, демократії, прав людини та прагнення до миру та стабільності. Разом з тим, важливо підтримувати відкритий діалог між різними представниками суспільства. Якомога ширше обговорення дозволить виробити консенсус щодо ключових напрямків розвитку країни, включаючи економічне зростання, соціальну справедливість, та культурну складову.