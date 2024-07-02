На Вінниччині ворожий інформатор отримав 15 років тюрми за держзраду

Серед іншого, як встановило слідство, він готував ракетні удари по станціях Укрзалізниці.

На Вінниччині ворожий інформатор отримав 15 років тюрми, повідомляє СБУ.

СБУ зазначає, що за вказівкою російської спецслужби чоловік готував серію ракетно-дронових ударів по об’єктах Укрзалізниці та енергетичного комплексу. Для виконання ворожого завдання агент намагався встановити локації вузлових станцій, якими рухались військові ешелони ЗСУ.

Також він збирав інформацію про технічний стан підстанцій, що забезпечують електрикою об’єкти залізничної інфраструктури.

Одержані розвіддані агент мав передати своєму російському куратору через анонімну поштову скриньку. «Звіт» передбачав координати потенційних цілей з їхніми фото і текстовими роз’ясненнями.

У разі успішного виконання завдання ФСБ «гарантувала» перерахувати на банківську картку свого поплічника 100 тис. рублів на придбання авто.

Зловмисник сподівався, що пізніше російська спецслужба «евакуює» його на територію РФ.

СБУ задокументувала його діяльність і затримала на спробі передачі розвідданих.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився 57-річний місцевий житель, якого російська спецслужба дистанційно завербувала у травні 2023 року.

У «поле зору» фсб він потрапив через свої прокремлівські погляди, які поширював на власній сторінці в «Однокласниках».

Під час обшуку у фігуранта вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з агресором.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника виним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно на Тернопільщині інформатор ворога отримав 15 років тюрми за держзраду. З серпня 2022 по січень 2023 року житель Тернопільщини через мессенджер пересилав співробітнику російської спецслужби розвідувальну інформацію.