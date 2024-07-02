У Києві та області найближчим часом очікуються грози, місцями град, шквали 15-20 м/с

Також погіршення погоди прогнозують для Заходу України на завтра.

В Україні погіршуються погодні умови: грози, місцями град і шквали 15-20 м/с, повідомляє ДСНС.

У Києві та області найближчим часом, з утриманням до кінця доби, очікуються грози - I рівень небезпеки (жовтий).

Завтра, 3 липня, у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Закарпатській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Житомирській областях в Укргідрометцентрі прогнозують грози, вдень місцями град і шквали 15-20 м/с.

Значні дощі прогнозуються у Житомирській, Хмельницькій та Вінницькій областях, а також вночі у Закарпатській, Івано-Франківській та Тернопільській областях – I рівень небезпеки (жовтий). У Чернівецькій області – II рівень небезпеки (помаранчевий).