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Мінфін: у червні облігацій продали на 55 млрд грн в еквіваленті

Україна залучає через ОВДП більше коштів, аніж може виплатити інвесторам.

Мінфін: у червні облігацій продали на 55 млрд грн в еквіваленті
Фото: Макс Левин

У червні цього року Міністерство фінансів України залучило 38,41 млрд грн та 407,33 млн доларів від випуску державних облігацій. Загалом це 55 млрд грн в еквіваленті.

Про це йдеться на сайті міністерства.

У Мінфіні підкреслили, що державні облігації є одним із основних джерел фінансування для державного бюджету, разом із міжнародною допомогою, а також доходами від податків і митних зборів. При цьому Україна залучає через ОВДП більше коштів, аніж може виплатити інвесторам.

"35,3 млрд грн із загального обсягу випущених ОВДП у червні — військові облігації. Інвестори у військові облігації забезпечують українську армію найнеобхіднішим: зброєю, набоями, технікою, харчуванням та медикаментами. Роловер інвестицій, тобто відсоток рефінансування, в ОВДП за червень становив 120% для гривневих ОВДП, 134% для доларових ОВДП. Це означає, що Україна залучає через державні облігації більшу суму, ніж має виплачувати за діючими зобов’язаннями перед інвесторами", - повідомили у міністерстві.

Результати продажу ОВДП у червні 2024 року
Результати продажу ОВДП у червні 2024 року

За даними Мінфіну, середньозважена дохідність облігацій номінованих у гривні у червні дорівнювала 15,58%, номінованих у доларі – 4,63%.

Станом на 1 липня в обігу перебуває ОВДП на понад 1,64 трлн гривень. Найбільша частка - у комерційних банків (43,4%) та НБУ (41,3%). Далі йдуть юридичні особи (9,7%), фізичні особи (3,6%), нерезиденти (2,0%) та територіальні громади (0,03%).

Загалом за перше півріччя 2024 року від розміщення ОВДП на аукціонах Міністерство фінансів залучило 251,28 млрд грн в еквіваленті. Упродовж воєнного стану загалом 1,07 трлн грн.

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