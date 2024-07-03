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Укренерго повідомило про обмежені можливості імпорту електроенергії від країн-сусідів

Це сталося, зокрема, через зростання внутрішнього споживання у спеку. 

Укренерго повідомило про обмежені можливості імпорту електроенергії від країн-сусідів
Працівники 'Укренерго"
Фото: facebook/НЕК 'Укренерго'

Можливості сусідніх європейських держав щодо імпорту електроенергії в Україну зараз обмежені.

Як пояснив радник прем’єр-міністра, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко, це сталося через зростання внутрішнього споживання у спеку. 

"Імпорт – це є гарантований перетік електричної енергії, а аварійна допомога, яку просить НЕК у суміжних системних операторів, надається тільки за наявності можливості таку допомогу надати. В наших сусідів – схожа погода, схожа температура, схоже підвищення навантаження в енергосистемі. Тому не завжди вони можуть надати нам таку допомогу", - розповів Бойко.

Він зауважив, що не кожен день максимальний обсяг електроенергії доводиться імпортувати. "В останні дні цей обсяг знизився. Але НЕК "Укренерго" добирає до цього максимального рівня шляхом залучення аварійної допомоги від наших сусідів, активуючи відповідні запити". 

  • Днями глава голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький озвучив чотири причини зростання тривалості відключень світла, серед яких теж згадував про проблеми з імпортом.
  • Наразі обленерго змушені відключати по три черги одночасно.
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