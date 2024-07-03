Україна отримала 2,2 млрд доларів від МВФ, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Він зазначив, що це частина коштів, передбачених програмою EFF (механізм розширеного фінансування) обсягом 16 млрд доларів.
“Для їх отримання Україна виконала важливу домашню роботу та успішно пройшла четвертий перегляд програми – вперше у наших двосторонніх відносинах з МВФ”, – написав прем’єр.
Денис Шмигаль зазначив, що перерахована сума допоможе уряду у фінансуванні критичних видатків бюджету, соціальних допомог, зарплат медиків та учителів.
- 27 травня Міжнародний валютний фонд розпочав із Україною переговори щодо четвертого перегляду програми Механізму розширеного фінансування.
- Через декілька днів у результаті роботи місії МВФ у Варшаві досягнули угоди на рівні персоналу щодо четвертого перегляду програми розширеного фінансування.
- Згодом МВФ заявив, що до осені цього року від Києва очікують проведення аудиту Національного антикорупційного бюро, а також внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу.
- У кінці червня правління директорів МВФ схвалило наступний транш у 2,2 млрд доларів за програмою для України.