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Україна отримала 2,2 млрд доларів від МВФ

Це 5-й транш за програмою EFF обсягом 16 млрд доларів.

Україна отримала 2,2 млрд доларів від МВФ
Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва
Фото: EPA/UPG

Україна отримала 2,2 млрд доларів від МВФ, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. 

Він зазначив, що це частина коштів, передбачених програмою EFF (механізм розширеного фінансування) обсягом 16 млрд доларів. 

“Для їх отримання Україна виконала важливу домашню роботу та успішно пройшла четвертий перегляд програми – вперше у наших двосторонніх відносинах з МВФ”, – написав прем’єр.

Денис Шмигаль зазначив, що перерахована сума допоможе уряду у фінансуванні критичних видатків бюджету, соціальних допомог, зарплат медиків та учителів.

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