Жіночі купе і вагони в поїздах. Як це працює у світі – Чехія, Німеччина, Австрія, Японія

В Україні пропонують запровадити жіночі та чоловічі вагони в поїздах, які їдуть понад шість годин. Тема не нова для світу і навіть для України - у 2020 році вже порушували питання роздільних вагонів після того, як у потязі Віталій Рудько побив і намагався зґвалтувати журналістку Анастасію Лугову на очах у її сина. Нападника тоді відправили до СІЗО, але через дев’ять місяців госпіталізували, оскільки погіршився стан здоров’я. У лікарні Рудько помер.

Після того випадку Укрзалізниця пообіцяла звільнити персонал поїзда, а також оголосила про запуск 10 потягів з воєнізованою охороною – передбачалося, що на один потяг буде по двоє охоронців, які що пів години мають патрулювати вагони. Щоб ніхто не бився, не порушував порядок, не пив алкоголь і не крав майно. Як повідомили LB.ua в компанії, нині воєнізованої охорони немає на всіх напрямках.

Щодо роздільних вагонів – 2020 року в УЗ відповіли, що не мають достатньо ресурсу, аби забезпечити окремі вагони й окремі купе. І побоюються, що декотрі з них будуть напівпорожні, а це обурюватиме пасажирів, які не зможуть придбати квиток, бо в змішаних вагонах буцімто місць уже не буде.

Друга озвучена причина – відмовити пасажиру в купівлі квитка не зможуть з правової точки зору. Та і як слідкувати за тим, щоб правила роздільних вагонів дотримувалися всі пасажири, у компанії теж не знають.

Фото: focus.ua

Нове обговорення триває, а на підтримку окремих вагонів майже 23 тис. людей підписали петицію на сайті Кабміну. При тому пропонують не лише окремий вагон для жінок, а й таку послугу для чоловіків. В Укрзалізниці кажуть, що розглядають опцію – тільки не окремих вагонів, а окремих купе. Для цього треба буде внести зміни до нормативних актів і провести консультації з українськими і міжнародними юристами. Також в УЗ нагадали, що 2010 року таку послугу надавали – тоді вона не мала попиту.

Противники ідеї переконані, що й цього разу окремі купе навряд чи матимуть популярність. Та й ізоляція жінок від чоловіків у громадському просторі не допоможе побороти насильство в принципі. Дехто сприйняв ідею з насмішками, а хтось – навіть з агресією.

LB.ua поцікавився, як ця опція працює у світі. Зазначимо, що в подібних обговореннях часто наводять приклади окремих жіночих вагонів у метро, наприклад, як у Японії, та в Україні сьогодні все ж говорять про поїзди далекого сполучення.