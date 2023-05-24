Жіночі купе і вагони в поїздах. Як це працює у світі – Чехія, Німеччина, Австрія, Японія

Індія, Японія, Об’єднані Арабські Емірати
В Індії всі поїзди далекого сполучення мають спеціальні купе, зарезервовані лише для жінок. Є окремі купе і в приміських поїздах Мумбаї. Хоча дітям шкільного віку також дозволено користуватися ними.
Індійський залізничний транспорт міксує різні варіанти для цієї послуги - є, наприклад, відділення, призначені для жінок 24 години на добу, а є таке, що зарезервоване для жінок тільки на певні години – години пік. Як писали місцеві ЗМІ, оскільки після 2000-х років кількість жінок, які подорожують самостійно, зростає, на цю послугу великий попит.
У Японії з 2000-х років теж досить поширений транспорт лише для жінок. Є й окремі вагони в нічних поїздах. Чи вплинула його наявність на кількість повідомлень про домагання, сказати складно – оновлених даних про це немає, досліджень, схоже, теж. За останніми даними, ще за 2018 рік, такі вагони не надто популярні. Крім того, якщо говорити про метро – потрапляння чоловіків до вагонів ніяк не контролювали.
Жорсткіше за цим слідкують у громадському транспорті ОАЕ – там чоловіків штрафують за порушення правил користування метро. Станом на 2018 рік штраф за проникнення до жіночого простору становив 100 дирхамів – близько 27 доларів США.
Країни Європи
Опція окремого купе чи вагона для жінок спричиняла обговорення та цілі інформприводи і в західних країнах. У Великій Британії цю тему порушували ще у 2015 році, а втім, далі обговорень поки що не пішло. Минулого року міністр транспорту Шотландії Дженні Гілрут заявила, що не проти ініціювати таке.
У Німеччині 2016 року приватний залізничний оператор MRB запровадив у сполученні між Лейпцигом і Хемніцом купе лише для жінок. Вони були доступні жінкам, які подорожуючи самі чи з маленькими дітьми, а також для літніх людей. Розташовані вони були в центрі поїзда, поруч зі службовим купе. Як довго проіснувала ця послуга і чи мала попит – невідомо, принаймні знайти пояснення від залізничного оператора нам не вдалося.
Нині державна німецька компанія "Deutsche Bahn", найбільша в країні, не пропонує такої послуги. Утім тут немає і класичних купейних вагонів, як в Укрзалізниці, лише на зразок наших швидкісних поїздів "Інтерсіті".
Натомість перевезення на довгі відстані в Німеччині здійснює австрійська компанія ÖBB. Вона якраз і пропонує купе "Ladies only". Є чотиримісний варіант, є шестимісний. Під час онлайн-бронювання компанія просить вибрати опцію "Тільки для жінок". Також забронювати місце можна, зателефонувавши до служби обслуговування клієнтів, або безпосередньо у квитковій касі. Нічний поїзд компанії сполучає австрійський Відень із французьким Парижем.
У лютому 2023 року оголосили про запуск нічного поїзда "European Sleeper" – він курсуватиме від Брюсселя до Берліна. У перший рейс рушить 25 травня. Тут теж є можливість вибрати місце лише для жінок. Така послуга доступна в чотиримісному купе. При тому навіть туристичні гайди зазначають, що подорожі наодинці стають усе популярнішими і пропонують варіанти безпечних місць для жінок. Зазначимо, що українські жінки через війну і неможливість виїхати за кордон з чоловіками теж часто зіштовхуються з необхідністю мандрувати наодинці або з дитиною. Тому такий варіант може бути цілком доречним у незнайомій країні.
Крім того, останніми роками нічні потяги, схоже, усе популярніші на заході. Це пояснюють, наприклад, вищою екологічністю порівняно з літаками, та й спальні вагони зручніші за сидіння.
У 2022 році національний залізничний оператор Чеської Республіки "České dráhy" (ČD) запустив спальне сполучення Прага – Цюрих (Швейцарія). У таких поїздах також пропонують "dámský oddíl" – варіант жіночого купе.
Запуск низки нових маршрутів нічними потягами заплановано й на наступний рік. Вони поєднують чимало столиць європейських країн. І ледь не кожна компанія пропонує купе "Ladies only" – без обговорень у фейсбуці, а просто для зручності та комфорту.
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Крім того, що Укрзалізниця допускає впровадження жіночих купе, в компанії наголошують, що працюють над підвищенням безпеки у вагонах.
"Усі нові та модернізовані вагони — а це вже близько 15% вагонів у активному використанні — оснащені камерами відеоспостереження та кнопками виклику провідника", – зазначають в УЗ.
Пілотний проєкт із купе компанія обіцяє протестувати впродовж декількох місяців. Рішення про розширення послуги ухвалюватимуть разом з громадою і фахівцями. "Це буде залежати від реального попиту та відгуків", – зазначив Євген Лященко, голова правління АТ "Укрзалізниця".