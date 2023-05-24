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Жіночі купе і вагони в поїздах. Як це працює у світі – Чехія, Німеччина, Австрія, Японія

В Україні пропонують запровадити жіночі та чоловічі вагони в поїздах, які їдуть понад шість годин. Тема не нова для світу і навіть для України - у 2020 році вже порушували питання роздільних вагонів після того, як у потязі Віталій Рудько побив і намагався зґвалтувати журналістку Анастасію Лугову на очах у її сина. Нападника тоді відправили до СІЗО, але через дев’ять місяців госпіталізували, оскільки погіршився стан здоров’я. У лікарні Рудько помер.

Після того випадку Укрзалізниця пообіцяла звільнити персонал поїзда, а також оголосила про запуск 10 потягів з воєнізованою охороною – передбачалося, що на один потяг буде по двоє охоронців, які що пів години мають патрулювати вагони. Щоб ніхто не бився, не порушував порядок, не пив алкоголь і не крав майно. Як повідомили LB.ua в компанії, нині воєнізованої охорони немає на всіх напрямках.

Щодо роздільних вагонів – 2020 року в УЗ відповіли, що не мають достатньо ресурсу, аби забезпечити окремі вагони й окремі купе. І побоюються, що декотрі з них будуть напівпорожні, а це обурюватиме пасажирів, які не зможуть придбати квиток, бо в змішаних вагонах буцімто місць уже не буде.

Друга озвучена причина – відмовити пасажиру в купівлі квитка не зможуть з правової точки зору. Та і як слідкувати за тим, щоб правила роздільних вагонів дотримувалися всі пасажири, у компанії теж не знають.

Фото: focus.ua

Нове обговорення триває, а на підтримку окремих вагонів майже 23 тис. людей підписали петицію на сайті Кабміну. При тому пропонують не лише окремий вагон для жінок, а й таку послугу для чоловіків. В Укрзалізниці кажуть, що розглядають опцію – тільки не окремих вагонів, а окремих купе. Для цього треба буде внести зміни до нормативних актів і провести консультації з українськими і міжнародними юристами. Також в УЗ нагадали, що 2010 року таку послугу надавали – тоді вона не мала попиту.

Противники ідеї переконані, що й цього разу окремі купе навряд чи матимуть популярність. Та й ізоляція жінок від чоловіків у громадському просторі не допоможе побороти насильство в принципі. Дехто сприйняв ідею з насмішками, а хтось – навіть з агресією.

LB.ua поцікавився, як ця опція працює у світі. Зазначимо, що в подібних обговореннях часто наводять приклади окремих жіночих вагонів у метро, наприклад, як у Японії, та в Україні сьогодні все ж говорять про поїзди далекого сполучення.

Фото: Creative Commons

Індія, Японія, Об’єднані Арабські Емірати

В Індії всі поїзди далекого сполучення мають спеціальні купе, зарезервовані лише для жінок. Є окремі купе і в приміських поїздах Мумбаї. Хоча дітям шкільного віку також дозволено користуватися ними.

Індійський залізничний транспорт міксує різні варіанти для цієї послуги - є, наприклад, відділення, призначені для жінок 24 години на добу, а є таке, що зарезервоване для жінок тільки на певні години – години пік. Як писали місцеві ЗМІ, оскільки після 2000-х років кількість жінок, які подорожують самостійно, зростає, на цю послугу великий попит.

У Японії з 2000-х років теж досить поширений транспорт лише для жінок. Є й окремі вагони в нічних поїздах. Чи вплинула його наявність на кількість повідомлень про домагання, сказати складно – оновлених даних про це немає, досліджень, схоже, теж. За останніми даними, ще за 2018 рік, такі вагони не надто популярні. Крім того, якщо говорити про метро – потрапляння чоловіків до вагонів ніяк не контролювали.

Станція Шіндзюку Токійських приміських залізниць
Фото: EPA/UPG
Станція Шіндзюку Токійських приміських залізниць

Жорсткіше за цим слідкують у громадському транспорті ОАЕ – там чоловіків штрафують за порушення правил користування метро. Станом на 2018 рік штраф за проникнення до жіночого простору становив 100 дирхамів – близько 27 доларів США.

Країни Європи

Опція окремого купе чи вагона для жінок спричиняла обговорення та цілі інформприводи і в західних країнах. У Великій Британії цю тему порушували ще у 2015 році, а втім, далі обговорень поки що не пішло. Минулого року міністр транспорту Шотландії Дженні Гілрут заявила, що не проти ініціювати таке. 

У Німеччині 2016 року приватний залізничний оператор MRB запровадив у сполученні між Лейпцигом і Хемніцом купе лише для жінок. Вони були доступні жінкам, які подорожуючи самі чи з маленькими дітьми, а також для літніх людей. Розташовані вони були в центрі поїзда, поруч зі службовим купе. Як довго проіснувала ця послуга і чи мала попит – невідомо, принаймні знайти пояснення від залізничного оператора нам не вдалося.

Нині державна німецька компанія "Deutsche Bahn", найбільша в країні, не пропонує такої послуги. Утім тут немає і класичних купейних вагонів, як в Укрзалізниці, лише на зразок наших швидкісних поїздів "Інтерсіті".

Натомість перевезення на довгі відстані в Німеччині здійснює австрійська компанія ÖBB. Вона якраз і пропонує купе "Ladies only". Є чотиримісний варіант, є шестимісний. Під час онлайн-бронювання компанія просить вибрати опцію "Тільки для жінок". Також забронювати місце можна, зателефонувавши до служби обслуговування клієнтів, або безпосередньо у квитковій касі. Нічний поїзд компанії сполучає австрійський Відень із французьким Парижем.

Реклама компанії ÖBB послуги 'ladies only
Фото: hofer-reisen.at
Реклама компанії ÖBB послуги 'ladies only

У лютому 2023 року оголосили про запуск нічного поїзда "European Sleeper" – він курсуватиме від Брюсселя до Берліна. У перший рейс рушить 25 травня. Тут теж є можливість вибрати місце лише для жінок. Така послуга доступна в чотиримісному купе. При тому навіть туристичні гайди зазначають, що подорожі наодинці стають усе популярнішими і пропонують варіанти безпечних місць для жінок. Зазначимо, що українські жінки через війну і неможливість виїхати за кордон з чоловіками теж часто зіштовхуються з необхідністю мандрувати наодинці або з дитиною. Тому такий варіант може бути цілком доречним у незнайомій країні.

Крім того, останніми роками нічні потяги, схоже, усе популярніші на заході. Це пояснюють, наприклад, вищою екологічністю порівняно з літаками, та й спальні вагони зручніші за сидіння.

У 2022 році національний залізничний оператор Чеської Республіки "České dráhy" (ČD) запустив спальне сполучення Прага – Цюрих (Швейцарія). У таких поїздах також пропонують "dámský oddíl" – варіант жіночого купе. 

Запуск низки нових маршрутів нічними потягами заплановано й на наступний рік. Вони поєднують чимало столиць європейських країн. І ледь не кожна компанія пропонує купе "Ladies only" – без обговорень у фейсбуці, а просто для зручності та комфорту.

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Крім того, що Укрзалізниця допускає впровадження жіночих купе, в компанії наголошують, що працюють над підвищенням безпеки у вагонах.

"Усі нові та модернізовані вагони — а це вже близько 15% вагонів у активному використанні — оснащені камерами відеоспостереження та кнопками виклику провідника", – зазначають в УЗ.

Фото: Пресслужба Укрзалізниці

Пілотний проєкт із купе компанія обіцяє протестувати впродовж декількох місяців. Рішення про розширення послуги ухвалюватимуть разом з громадою і фахівцями. "Це буде залежати від реального попиту та відгуків", – зазначив Євген Лященко, голова правління АТ "Укрзалізниця".

Катерина АмелінаКатерина Амеліна, кореспондентка LB.ua
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