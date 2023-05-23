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Окупанти обстріляли два села на Херсонщині, двоє загиблих (оновлено)

В області майже щодня є загиблі від російських обстрілів.

Вранці 23 травня російська армія здійснила мінометний обстріл селища Козацьке у Херсонській області. 

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Внаслідок обстрілу загинула жінка.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Оновлено. Згодом у Херсонській ОВА повідомили про нових жертв обстрілів.

"Після обіду армія РФ продовжила атакувати мирне селище (Козацьке - ред.), внаслідок чого 47-річна жінка та 44-річний чоловік дістали поранення. Їх шпиталізували, лікарі надають постраждалим необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Також окупанти обстріляли Львове Тягинської громади. На жаль, 71-річний чоловік загинув, а 49-річний – дістав поранення.

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Нагадаємо, що за минулу добу росіяни здійснили по Херсонській області 61 обстріл, випустивши 373 снаряди з важкої артилерії, "Градів", танків, протитанкових ракетних комплексів, БпЛА та авіації. Через російську агресію одна людина загинула, ще троє дістали поранення.

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