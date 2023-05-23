У 128-й окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді показали знищення установки "Град" окупантів.

Про це бригада повідомила у Facebook.

"У такий сонячний день град зовсім недоречний, особливо російський. Тому закарпатські мольфари вирішили трохи підкорегувати погоду", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що реактивну систему залпового вогню "Град" знищили артилеристи бригади.

Нагадаємо, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 480 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 204 360 військових.

Також оператори Сил Спецоперацій України знищили російський комплекс спостереження “Іронія”.