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У Росії перебувають близько 24 000 цивільних заручників з України, – Лубінець

Росіяни затягують обмінні процеси, щоб налаштувати родини полонених проти України.

У Росії перебувають близько 24 000 цивільних заручників з України, – Лубінець
Фото: скрін відео

Згідно з Єдиним реєстром зниклих безвісти, в Росії перебувають близько 24 000 цивільних заручників з України.

Про це заявив у Telegram уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

“Наголосив, що згідно з даними Єдиного реєстру зниклих безвісти, який запрацював 2 травня цього року, у РФ знаходиться приблизно 24 тис цивільних заручників”, – сказав він на зустрічі із родичами військовополонених та зниклих безвісти військових частин ЗСУ, Національної гвардії України, ДПСУ та інших формувань з Дніпропетровської та Запорізької областей, яка пройшла у Дніпрі.

Лубінець також розповів про комунікацію з уповноваженою з прав людини в РФ Тетяною Москальковою, відмову російської сторони провести обмін “всіх на всіх”, репатріацію важкопоранених та повернення цивільних.

“Зауважив, що росіяни затягують обмінні процеси, щоб негативно налаштувати родичів військовополонених до України як держави”, – зазначив Лубінець.

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Нагадаємо, станом на початок травня з полону Російської Федерації загалом звільнили 2 324 українця.

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