​Навчання українських пілотів керувати F-16 не робить НАТО стороною конфлікту, – Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що навчання українських пілотів керувати винищувачами F-16 американського виробництва не робить НАТО стороною конфлікту.

Про це пише Sky News.

"Україна має право на самооборону... Ми допомагаємо Україні відстояти це право... Це не робить НАТО і союзників по НАТО стороною конфлікту", – зазначив Столтенберг.

Нагадаємо, США та інші країни-члени “Великої сімки” погодилися відправити в Україну винищувачі F-16.

Президент США Джо Байден 19 травня заявив лідерам G7, що Сполучені Штати підтримають зусилля щодо навчання українських пілотів на сучасних літаках, серед яких – винищувачі F-16. Крім того, протягом останніх тижнів адміністрація Байдена сигналізувала європейським союзникам, що США дозволять їм експортувати винищувачі F-16 в Україну.