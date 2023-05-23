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Франція готова надати Україні довгострокові гарантії безпеки

При цьому Франція разом зі своїми партнерами продовжує обдумувати найкращий спосіб підтримки України в довгостроковій перспективі та в усіх сферах.

Франція готова надати Україні довгострокові гарантії безпеки

Франція готова надати Україні довгострокові гарантії безпеки. 

Про це повідомив речник французького МЗС. 

“Франція разом зі своїми партнерами продовжує обдумувати найкращий спосіб підтримки України в довгостроковій перспективі та в усіх сферах. Франція готова погодити з Україною угоди, спрямовані на надання їй гарантій безпеки, які допоможуть їй захистити себе в довгостроковій перспективі та запобігти можливій майбутній агресії”, - сказав речник МЗС.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібні гарантії безпеки ще до вступу до НАТО. 

11 квітня Верховна Рада звернулася до членів НАТО щодо прискорення вступу України в Альянс.

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