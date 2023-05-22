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​Дмитро Кулеба розпочав друге турне країнами Африки

Африка зацікавлена в українських товарах і послугах.

​Дмитро Кулеба розпочав друге турне країнами Африки
Фото: Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розпочав друге турне країнами Африки і відвідав Марокко.

Про це Кулеба повідомив в Instagram.

“Це перший візит міністра закордонних справ України до Марокко з часу встановлення двосторонніх відносин. У жовтні 2022 я здійснив перше в історії турне африканськими країнами. Тоді я відвідав Сенегал, Кот-д‘Івуар, Гану та Кенію”, – зазначив міністр.

Він поставив перед собою три ключових завдання:

  • залучити якомога більше африканських країн до втілення Формули миру Володимира Зеленського;
  • заручитися підтримкою безперебійного експорту українських зернових в межах Чорноморської зернової ініціативи та програми президента “Зерно з України”;
  • створити нові можливості для українського бізнесу.

“Африка зацікавлена в українських товарах та послугах, зокрема продовольстві, ліках, високотехнологічному обладнанні, освіті, досвіді цифрової трансформації та посилення інформаційної стійкості, дипломатичному досвіді, взаємодії в міжнародних організаціях”, – розповів Кулеба.

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Нагадаємо, 3-12 жовтня 2022 року відбулося перше в історії української дипломатії турне глави МЗС України країнами Африки. Ключовою темою переговорів міністра стала консолідація політичної підтримки України з боку країн глобального півдня на тлі російської агресії, зокрема останньої спроби анексії українських територій.

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