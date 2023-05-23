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До 12 років засуджені генерал і полковник РФ, які командували підривом Північно-Кримського каналу

Обидва посадовці безпосередньо командували захопленням Каховської ГЕС.

До 12 років засуджені генерал і полковник РФ, які командували підривом Північно-Кримського каналу

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще двох командирів російських військ, які причетні до знищення ключових об’єктів життєзабезпечення Херсонщини.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

Мова йде про заступника командувача Чорноморського флоту РФ з матеріально-технічного забезпечення генерал-майора Міхаїла Яснікова і командувача 11-ї окремої інженерної бригади полковника Дмітрія Маркова. Обидва посадовці безпосередньо командували захопленням Каховської ГЕС та підривом споруд Північно-Кримського каналу.

За даними слідства, саме Ясніков віддав наказ щодо незаконного захоплення об’єктів критичної інфраструктури, а Марков керував підривами. Злочинні дії окупантів порушили водозабезпечення регіону, функціонування його зрошувальної системи, а також завдали значної шкоди довкіллю і матеріальних збитків Україні в особливо великих розмірах.

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На підставі зібраних слідчими СБУ доказів суд визнав обох зловмисників винними за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушенні законів та звичаїв війни) та призначив їм 12 років тюрми.

Оскільки обидва засуджені перебувають на тимчасово окупованій території України, початок строку відбування покарання визначено з дня їх фактичного затримання.

Тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності за злочини проти України. Розслідування проводили за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури.

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру колишньому соратнику Януковича, який став “сенатором від Запорізької області РФ”. 

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