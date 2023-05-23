Назад до інтернату. В Дніпро без пояснень повернули з-за кордону 29 дітей з інвалідністю
Назад до інтернату. В Дніпро без пояснень повернули з-за кордону 29 дітей з інвалідністю
Казахстан відмовив у призначенні Гайдая послом України. Питання поставили на паузу, - джерела
Казахстан відмовив у призначенні Гайдая послом України. Питання поставили на паузу, - джерела
Лісовий прокоментував написання своєї дисертації та анонсував нову культуру доброчесності
Лісовий прокоментував написання своєї дисертації та анонсував нову культуру доброчесності
Операція зі створення "смуги безпеки": у ГУР розповіли, що відбувається в Бєлгородській області
Операція зі створення "смуги безпеки": у ГУР розповіли, що відбувається в Бєлгородській області
Міносвіти переглядає дисципліни, які можна скоротити і хоче осучаснити викладання праці, − Лісовий
Міносвіти переглядає дисципліни, які можна скоротити і хоче осучаснити викладання праці, − Лісовий
ЗСУ показали фото та відео зі зруйнованого Бахмута: "Саме так виглядає наш шлях до Перемоги"
ЗСУ показали фото та відео зі зруйнованого Бахмута: "Саме так виглядає наш шлях до Перемоги"
Оксен Лісовий: "Сьогодні діти в школі можуть збирати FPV-дрони"
Оксен Лісовий: "Сьогодні діти в школі можуть збирати FPV-дрони"
Росія евакуює сховище ядерних боєприпасів “Бєлгород-22” з Бєлгородської області, - ГУР
Росія евакуює сховище ядерних боєприпасів “Бєлгород-22” з Бєлгородської області, - ГУР
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
ГоловнаСуспільствоВійна

Боррель: ми не згодні, що Україна не може виграти війну з РФ

Таким чином він відповів на заяву Орбана.

Боррель: ми не згодні, що Україна не може виграти війну з РФ
Фото: EPA/UPG

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель заявляє, що міністри оборони країн-членів Європейського Союзу не згодні з тими, хто стверджує, що Україна не може виграти війну.

Про це він сказав у вівторок, 23 травня, у Брюсселі після закінчення засідання Ради на рівні міністрів оборони, інформує Інтерфакс-Україна.

"Міністри не згодні з тими, хто каже, що Україна не може виграти цю війну, і ми маємо припинити їх підтримувати. Ні. Навпаки. В України справи йдуть добре. Це збиває з пантелику плани Путіна щодо швидкої перемоги. Вона здатна себе захищати", – заявив він.

Боррель констатував, що загальна сума наданої ЄС підтримки – економічної, військової, гуманітарної, фінансової, з біженцями – вже досягла EUR65 млрд. 

"Це означає, що ми є лідерами в підтримці України, і ми продовжуватимемо відігравати цю роль", –запевнив Високий представник.

Підписуйтесь на наш Google News

Як відомо, раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна, нібито, не здатна виграти цю війну.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коментуючи ці висловлювання, заявив, що українці продовжать боротися до повного звільнення своїх територій.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies