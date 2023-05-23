Боррель: ми не згодні, що Україна не може виграти війну з РФ

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель заявляє, що міністри оборони країн-членів Європейського Союзу не згодні з тими, хто стверджує, що Україна не може виграти війну.

Про це він сказав у вівторок, 23 травня, у Брюсселі після закінчення засідання Ради на рівні міністрів оборони, інформує Інтерфакс-Україна.

"Міністри не згодні з тими, хто каже, що Україна не може виграти цю війну, і ми маємо припинити їх підтримувати. Ні. Навпаки. В України справи йдуть добре. Це збиває з пантелику плани Путіна щодо швидкої перемоги. Вона здатна себе захищати", – заявив він.

Боррель констатував, що загальна сума наданої ЄС підтримки – економічної, військової, гуманітарної, фінансової, з біженцями – вже досягла EUR65 млрд.

"Це означає, що ми є лідерами в підтримці України, і ми продовжуватимемо відігравати цю роль", –запевнив Високий представник.

Як відомо, раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна, нібито, не здатна виграти цю війну.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коментуючи ці висловлювання, заявив, що українці продовжать боротися до повного звільнення своїх територій.