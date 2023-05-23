Орбан вважає, що Україна не зможе перемогти Росію

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан зробив чергову проросійську заяву. Він вважає, що Україні не вдасться перемогти РФ у війні, пише Bloomberg.

На думку Орбана, війну може зупинити тільки домовленість росіян із США. Він додав, що сподівається на переобрання американським президентом Дональда Трампа.

Під час виступу на Катарському економічному форумі Орбан також сказав, що його уряд відмовився від "мейнстримного" підходу ЄС стосовно України. Як відомо, Угорщина блокує надання 540 млн доларів траншу фінансової допомоги від Євросоюзу Україні та протистоїть антиросійським санкціям.

Угорщина – одна з небагатьох країн НАТО, яка не постачає Україні озброєння для захисту від російських атак.

Премʼєр Угорщини уже не вперше висловлює свої сумнівні точки зору стосовно війни Росії в Україні. В квітні він назвав Україну "фінансово неіснуючою". Віктор Орбан – відверто проросійський політик, що неодноразово втрапляв у скандали за свої висловлювання. У країні є проблема з корупцією, тож органи влади Євросоюзу застерігали, що припинять фінансування через підозри в хабарництві. У вересні в ЄС дійшли висновку, що Угорщина більше не може вважатися повноцінною демократією. Європарламент засудив навмисні та систематичні зусилля угорського уряду щодо підриву європейських цінностей.