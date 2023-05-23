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Raiffeisen не знайшов покупця свого банку в Росії і готується до його відокремлення, – Reuters

В Австрії сподіваються, що такий крок дозволить зняти репутаційний тиск із RBI.

Raiffeisen не знайшов покупця свого банку в Росії і готується до його відокремлення, – Reuters
Фото: EPA

Австрійська група Raiffeisen Bank International не змогла знайти покупця на свій банк у Росії й почала готуватися до його відокремлення.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на власні джерела, передає Liga.net.

Якщо рішення про відокремлення російського Райффайзенбанку дійсно буде ухвалене, акціонери RBI отримають додатковий пакет акцій: один – для RBI без Росії, другий – для російського бізнесу. В Австрії сподіваються, що такий крок дозволить зняти репутаційний тиск із RBI.

При цьому залишиться відкритим питання, чи дійсно відокремлений банк незалежний від RBI. Якщо Європейський центральний банк помітить значні збіги у персоналі чи фінансуванні, Райффайзенбанк, скоріше за все, продовжать розглядати як частину групи.

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Один зі співрозмовників розповів, що США також не до кінця підтримують варіант із виділенням російського підрозділу з групи RBI. За його словами, у Вашингтоні занепокоєні тим, як нова організація контролюватиме предмет відмивання грошей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський центробанк тисне на Raiffeisen Bank International, щоб він згорнув свій високоприбутковий бізнес у Росії. Хоча ЄЦБ не просить Raiffeisen негайно залишити країну, він хоче мати план дій згортання бізнесу. Зазначалося, що такий план може включати продаж або закриття російського банку.

Під час візиту президента Австрії Александра Ван дер Беллена до Києва президент України Володимир Зеленський розкритикував австрійський бізнес, який все ще працює в Росії, зокрема Raiffeisen. Банк також зазнав різкої критики з боку інвесторів після участі в російській схемі надання канікул по виплаті кредиту військам, які воюють в Україні.

Також голова НБУ закликав Raiffeisen Bank не зволікати з рішенням виходу з Росії.

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