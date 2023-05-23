Росія тисне на Індію та інші країни, аби її не внесли до чорного списку FATF, – Bloomberg

Росія тисне на закордонні уряди, включно з Індією, аби її не внесли до чорного списку глобальної організації по боротьбі з відмиванням коштів – Financial Action Task Force (FATF). Кремль погрожує скасувати оборонні та енергетичні угоди і побоюється, що РФ перетвориться на фінансову державу-ізгоя. Документи, з якими ознайомився Bloomberg, і звіти офіційних осіб у країнах НАТО, пропонують рідкісне уявлення про те, як саме Росія націлилась на комерційних партнерів напередодні червневої зустрічі FATF.

РФ відсторонили від участі в цій організації через рік після початку повномасштабної війни. Україна наполягає, що FATF повинен запровадити подальші обмеження і додати Росію до свого чорного чи сірого списків.

Внесення до чорного списку поставить Росію в один ряд із Іраном, Північною Корею та Мʼянмою, бо тільки вони мають таке визначення. Російська економіка в такому випадку опинилася би у ще глибшій ізоляції. Якщо цей захід ухвалять, країни-члени, а також банки, інвестиційні будинки та компанії з обробки платежів будуть зобов’язані проводити посилену перевірку і в найбільш серйозних випадках вживати контрзаходів для захисту міжнародної фінансової системи.

У той час як США та їхні союзники вже перетворили Росію на країну з найбільшою кількістю санкцій у світі через війну, Кремль пом’якшив удар по російській економіці, зміцнивши зв’язки з Китаєм, Індією та іншими країнами, які зберігали нейтралітет. Однак внесення FATF до чорного списку надзвичайно ускладнить цим країнам продовження ведення бізнесу з Росією та посилить економічний біль для Кремля.

Раніше цього місяця російське державне агентство попередило своїх колег в Індії про низку непередбачуваних і негативних наслідків для співпраці в сферах оборони, енергетики та транспорту, якщо FATF ухвалить нові заходи проти Росії. У травні агентство закликало Індію "голосно" виступити проти будь-яких кроків України щодо включення Росії до чорного списку країн високого ризику і заявило, що навіть потрапляння до меншого сірого списку спричинить труднощі.

Bloomberg не може перевірити, чи відреагувала Індія на попередження. Уряди Росії та Індії не відповіли на запити про коментарі.

В одному документі російське відомство назвало рішення FATF призупинити членство Росії політизованим і незаконним, не згадуючи при цьому той факт, що воно було відповіддю на вторгнення Путіна в Україну.

За даними джерел, Росія погрожувала поставити під загрозу такі проєкти:

Співпраця між Роснафтою та індійською Nayara Energy Limited

Експорт російського озброєння та військової техніки до Індії, а також технічне співробітництво в оборонній сфері

Російські пропозиції щодо нових спільних авіаційних проєктів, представлені на виставці Aero India 2023 у лютому

Технологічне та енергетичне співробітництво на атомній електростанції Куданкулам в Індії

Угода між "РЖД Логістика" та Container Corporation of India про послуги з перевезення вантажів, пов’язані з розвитком торговельного коридору "Північ-Південь"

На думку журналістів, Москву роздратував і той факт, що президент Володимир Зеленський був присутнім на саміті Group of 7 і мав переговори з індійським премʼєром, в той час як Путін сидить в ізоляції.

Докладно про те, що означає для РФ припинення членства у FATF і чи влаштує це Україну, читайте в матеріалі LB.ua.