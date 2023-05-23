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Лідер грецьких лівих також відмовився від мандата на формування коаліційного уряду

Алексіс Ципрас назвав поразку його політичної сили “болючою”.

Лідер грецьких лівих також відмовився від мандата на формування коаліційного уряду
Лідер грецьої лівої партії "Сіріза" Алексіс Ципрас
Фото: EPA/UPG

Лідер грецьких лівих, колишній очільник уряду Алексіс Ципрас у вівторок відмовився від мандата на формування коаліційного уряду, заявивши, що готується до других виборів у червні.

Про це пише Reuters.

Його опозиційна партія “Сіріза” набрала 20,1% голосів проти 40,8% голосів, які отримала “Нова демократія” прем’єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса. Останній вчора також раніше відмовився від створення коаліції.

Ципрас назвав поразку його політичної сили “болючою”.

"У мене немає причин приховувати, що результат виборів − це болісний шок, він був несподіваним. Я беру на себе повну відповідальність за цей результат, але для мене це означає стояти і боротися”, − сказав він.

Друге голосування заплановане на 25 червня, коли запрацює система бонусних голосів для партії-переможця, яка може забезпечити партії Міцотакіса більшість у парламенті і одноосібне керівництво.

Опозиційним партіям не вистачає місць для створення правлячого альянсу без залучення “Нової демократії”. Усі лідери партій дали зрозуміти, що не будуть проводити ознайомчі переговори.

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Cоціальна партія ПАСОК, яка посіла третє місце у виборчих перегонах, все одно формально отримає мандат на формування коаліційного уряду до того, як президентка Катерина Сакелларопулу призначить тимчасовий уряд, який приведе Грецію до другого голосування.

Згідно з виборчими правилами, переможець другого голосування після нерезультативних перших виборів отримує 20 додаткових місць у парламенті, якщо він набере 25% голосів, і до 50 додаткових місць, якщо він набере близько 40%. Якби Міцотакіс знову отримає 40% голосів або навіть трохи менше, він все матиме більшість.

Загальна кількість місць, які отримає Міцотакіс, залежатиме від того, скільки інших партій потрапить до парламенту.

Нагадаємо, чотирирічний термін повноважень консервативного уряду Кіріакоса Міцотакіса закінчується в липні.

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