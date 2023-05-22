Парламентські вибори у Греції: консервативна партія перемогла з рекордним результатом

Консервативна партія "Нова демократія" чинного прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса перемогла на парламентських виборах з другим найбільшим відривом в історії країни.

Про це пише Європейська правда та видання Prothotema.

"Нова демократія" за результатами недільних виборів набрала 40,79% голосів виборців. Другою стала головна опозиційна партія “Сіріза” – 20,07%. Різниця у 20 пунктів – другий за величиною показник в постреволюційний період. Лише на виборах в 1974 році різниця між переможцем і другим місцем була більшою.

Третє місце на виборах посіла соціалістична партія ПАСОК – 11,46%. Далі йдуть Комуністична партія Греції (ККЕ) – 7,22% і ультраправа "Грецьке рішення" – 4,45%. Ще чотири партії набрала менше 3%, але теж пройшли до парламенту. Попри впевнену перемогу "Нова демократія" не отримає абсолютної більшості голосів через зміну виборчої системи країни.

Президентка Греції Катерина Сакелларопулу у понеділок дасть трьом провідним партіям – "Новій демократії", “Сіріза” та ПАСОК – по три дні на формування коаліційного уряду. Якщо їм це не вдасться, Сакелларопулу призначить тимчасовий уряд для підготовки нових виборів приблизно через місяць.

Нагадаємо, чотирирічний термін повноважень консервативного уряду Кіріакоса Міцотакіса закінчується в липні. Опитування громадської думки показували, що перевага його партії “Нова демократія” над лівою опозиційною партією "Сіріза" зменшувалася після наймасштабнішої залізничної катастрофи у країні 28 лютого.