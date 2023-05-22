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Парламентські вибори у Греції: консервативна партія перемогла з рекордним результатом

"Нова демократія" набрала 40,79% голосів виборців.

Парламентські вибори у Греції: консервативна партія перемогла з рекордним результатом
Фото: ekathimerini.com

Консервативна партія "Нова демократія" чинного прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса перемогла на парламентських виборах з другим найбільшим відривом в історії країни.

Про це пише Європейська правда та видання Prothotema.

"Нова демократія" за результатами недільних виборів набрала 40,79% голосів виборців. Другою стала головна опозиційна партія “Сіріза” – 20,07%. Різниця у 20 пунктів – другий за величиною показник в постреволюційний період. Лише на виборах в 1974 році різниця між переможцем і другим місцем була більшою.

Третє місце на виборах посіла соціалістична партія ПАСОК – 11,46%. Далі йдуть Комуністична партія Греції (ККЕ) – 7,22% і ультраправа "Грецьке рішення" – 4,45%. Ще чотири партії набрала менше 3%, але теж пройшли до парламенту. Попри впевнену перемогу "Нова демократія" не отримає абсолютної більшості голосів через зміну виборчої системи країни.

Президентка Греції Катерина Сакелларопулу у понеділок дасть трьом провідним партіям – "Новій демократії", “Сіріза” та ПАСОК – по три дні на формування коаліційного уряду. Якщо їм це не вдасться, Сакелларопулу призначить тимчасовий уряд для підготовки нових виборів приблизно через місяць.

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Нагадаємо, чотирирічний термін повноважень консервативного уряду Кіріакоса Міцотакіса закінчується в липні. Опитування громадської думки показували, що перевага його партії “Нова демократія” над лівою опозиційною партією "Сіріза" зменшувалася після наймасштабнішої залізничної катастрофи у країні 28 лютого.

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