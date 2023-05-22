В Ірані замінили секретаря Вищої ради національної безпеки

Алі Акбар Ахмадіан, колишній командувач могутнього підрозділу іранських збройних сил, який дослужився до голови їхнього об'єднаного штабу, замінить Алі Шамхані на посаді секретаря Вищої ради національної безпеки.

Про це йдеться у заяві уряду у понеділок, пише Bloomberg.

Причину такого кроку не назвали.

Рада визначає політику оборони та безпеки відповідно до вказівок, встановлених верховним лідером. Шамхані, контрадмірал, який командував військово-морським флотом Корпусу вартових Ісламської революції, був призначений головою служби безпеки у 2013 році колишнім президентом-реформатором Хасаном Рухані після політичних постів міністра корпусу та міністра оборони.

Спекуляції з приводу керівництва ради посилилися у січні, коли Іран стратив колишнього заступника Шамхані за підозрою у шпигунстві на користь Великобританії. Але з того часу він зробив серйозні дипломатичні зусилля щодо розширення зв'язків з Росією та відновлення відносин із Саудівською Аравією.

Нагадаємо, координатор з питань стратегічної комунікації Ради нацбезпеки США Джона Кірбі заявив, що Сполучені Штати бачать більше ознак співробітництва Росії та Ірану у сфері оборони, що продовжить війну.