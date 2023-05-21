У Зеленського закликали до реформи Радбезу ООН: "Час позбутися безквиткових пасажирів"

"Орган, що повинен гарантувати глобальну безпеку, більше не працює".

В Офісі президента України погодилися з заявою генерального секретаря Організації Обёєднаних Націй Антоніу Гутерреша пр онеобхідність реформувати Радбез ООН.

Про це написав у Twitter радник голови ОП Михайло Подоляк.

"Слова, які так довго хотів почути світ. Генсекретар ООН закликає реформувати Раду безпеки ООН. Орган, що повинен гарантувати глобальну безпеку, більше не працює. Ба більше, фактично є щоденним знущанням над здоровим глуздом і міжнародним правом. Бо не може країна, що розв’язала масштабну війну у XXI сторіччі та вбиває десятки тисяч людей, – надувши щоки сидіти у цивілізованих людей, розповідати про бойових комарів і ветувати рішення", - зазначив Подоляк.

"Час позбутися пасажирів, що застрибнули у вагон, не маючи квитка", - додав він.

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш також заявив про необхідність реформування Ради Безпеки ООН та Бреттон-Вудської системи, аби вони відповідали "реаліям сучасного світу".

1 квітня Росія почала головувати у Радбезі ООН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав членів Ради перешкоджати будь-яким спробам РФ зловживати своїм головуванням. Напередодні Литва, Латвія та Естонія виступили із заявою проти російського головування в організації. Постпред Естонії при ООН Рейн Таммсаар зазначив, що країна, якою керує воєнний злочинець, переслідуваний Міжнародним кримінальним судом, не може головувати в Радбезі ООН.