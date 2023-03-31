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Країни Балтії виступили проти російського квітневого головування в Радбезі ООН

Країна, якою керує воєнний злочинець, переслідуваний Міжнародним кримінальним судом, не може головувати в Радбезі ООН.

Країни Балтії виступили проти російського квітневого головування в Радбезі ООН
Фото: EPA/UPG

Литва, Латвія та Естонія виступили із заявою проти російського головування в Раді Безпеки ООН, котре заплановано на квітень.

Про це повідомляє Укрінформ.

Постпред Естонії при ООН Рейн Таммсаар зазначив, що країна, якою керує воєнний злочинець, переслідуваний Міжнародним кримінальним судом, не може головувати в Радбезі ООН.

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“Хіба це не красномовно, що завтра, у річницю різанини в Бучі, Росія займе пост голови Ради Безпеки? Це ганебно, принизливо і небезпечно для довіри до цього органу та його ефективного функціонування”, – наголосив Таммсаар.

Він нагадав, що РФ веде агресивну війну проти свого сусіда, здійснює найжахливіші звірства та загрожує світу ядерною зброєю. Крім того, її лідер є воєнним злочинцем, щодо якого МКС видав ордер на арешт.

“Відповідальні члени цього органу повинні протистояти спробам росії перетворити головне місце проведення міжнародної дипломатії в посміховисько і платформу дезінформації”, – додав постпред Естонії.

Нагадаємо, прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що поки що немає міжнародно-правового шляху, щоб вигнати Росію з Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй.

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