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Литва вимагає зупинити Білоруську АЕС

Білорусь готується підключити другий блок АЕС, котра має дефекти, до мережі.

Литва вимагає зупинити Білоруську АЕС
Фото: DW

МЗС Литви направило ноту протесту до Білорусі, у якій вимагають негайно зупинити Білоруську атомну електростанцію. 

Про це повідомляє LRT.

Білоруська АЕС, котра будується за 50 км від Вільнюса, вимагають зупинити до вирішення виявлених міжнародними місіями питань ядерної безпеки.

Такі кроки Литва зробила у відповідь на інформацію про те, що Білорусь готується підключити другий блок АЕС, котра має дефекти, до мережі.

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Це, а також приховування від громадськості інцидентів і дефектів, та загрози президента Росії розмістити ядерну зброю в Білорусі “говорять про безвідповідальну поведінку диктаторських режимів щодо ядерної енергії і становлять ядерну загрозу для всього регіону", - сказав міністр Габріелюс Ландсбергіс.

За даними литовської розвідки, минулого року були приховані інциденти та дефекти в реакторних системах на першому та другому енергоблоках. Хоча у квітні минулого року перший енергоблок АЕС було зупинено для планового ремонту, про виявлені дефекти не повідомлялося.

Литва бачить ризик, що технічні дефекти на станції будуть і після введення в експлуатацію другого енергоблоку.

Нагадаємо, Литва вимагатиме нових санкцій у відповідь на намір Росії розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі.

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