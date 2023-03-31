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Усі країни НАТО ратифікували заявку Фінляндії на вступ до Альянсу

Прем'єр-міністерка Санна Марін подякувала за підтримку: "Як союзники, ми будемо надавати та отримувати безпеку".

Усі країни НАТО ратифікували заявку Фінляндії на вступ до Альянсу
Фото: nato.int

Заявку Фінляндії на вступ до НАТО ратифікували всі члени Північноатлантичного альянсу, що відкриває дорогу до повноцінного членства країни в блоці.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін.

"Заявку Фінляндії наразі ратифікували всі члени, і ми приєднаємося до НАТО. Дякуємо всім країнам за підтримку. Як союзники, ми будемо надавати та отримувати безпеку. Будемо захищати один одного", – написала Марін у Twitter.

Вона додала, що Фінляндія також підтримує Швецію та її заявку на вступ до НАТО. 

Нагадаємо, 30 березня законопроєкт про схвалення протоколу вступу Фінляндії в НАТО був прийнятий Генеральною асамблеєю Великих національних зборів (парламенту) Туреччини. Раніше, 27 березня, парламент Угорщини ратифікував заявку Фінляндії щодо вступу в Північноатлантичний Альянс.

23 березня президент Фінляндії Саулі Нііністьо підписав закони про членство країни в НАТО.

Як відомо, Швеція й Фінляндія вирішили вступити до НАТО після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. 29 червня на саміті в Мадриді країни НАТО офіційно запросили їх стати членами Альянсу.

Заявку Швеції не ратифікували Туреччина і Угорщина. Анкара виступає проти вступу Швеції через надання притулку членам Робочої партії Курдистану (РПК), яку Анкара та її західні союзники вважають терористами. Відносини погіршилися через акцію протесту в січні біля посольства Туреччини в Стокгольмі, під час якої ультраправий політик спалив копію священної книги мусульман − Коран. Уряд Швеції заявив, що серйозно ставиться до звинувачень Туреччини, але додав, що є деякі вимоги, такі як екстрадиція людей, яких Туреччина вважає шкідливими, які вона не може виконати.

Угорщина звинувачує Швецію в тому, що вона "демонструє погане ставлення" до неї. 

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