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Парламент Туреччини підтримав вступ Фінляндії в НАТО

Туреччина була останньою країною, парламент якої мав підтримати цей вступ.

Парламент Туреччини підтримав вступ Фінляндії в НАТО
Фото: Anadolu

Фінляндія отримала підтримку для вступу до НАТО у парламенті Туреччини.

Про це повідомляє Anadolu.

“Законопроект про затвердження протоколу вступу Фінляндії в НАТО був прийнятий у Великих національних зборах Туреччини”, - йдеться у повідомленні.

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“Я вітаю голосування Великих національних зборів Туреччини за завершення ратифікації приєднання Фінляндії. Це зробить всю родину НАТО сильнішою та безпечнішою”, - написав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

“Усі країни-члени ратифікували заявку Фінляндії, і Фінляндія приєднується до НАТО. Дякуємо всім країнам за підтримку під час процесу. Як союзники, ми отримуємо та даємо безпеку. Ми захищаємо один одного”, - написала, в свою чергу, голова уряду Фінляндії Санна Марін.

Вона наголосила, що її країна продовжуватиме підтримувати Швецію та підтримувати її заявку на членство у НАТО.

Перед тим, 17 березня, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган підписав протокол про приєднання Фінляндії до НАТО. Після цього документ внесли до парламенту Туреччини.

Раніше парламент Угорщини остаточно схвалив вступ Фінляндії до Північноатлантичного Альянсу.

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