Сі Цзіньпін заявляв про підготовку до війни, – Foreign Affairs

Лідер КНР Сі Цзіньпін у декількох виступах всередині Китаю говорив про підготовку до війни. На щорічному засіданні парламенту та його вищого дорадчого органу Сі говорив про тему готовності до війни у чотирьох промовах, в одному випадку сказавши своїм генералам "насмілитися битися", йдеться у матеріалі Foreign Affairs.

Уряд Китаю також анонсував збільшення оборонного бюджету на 7,2%. Бюджетні витрати на оборону Китая за останній десятиліття вже подвоїлися. Нещодавно Пекін оприлюднив нові закони про військову готовність, нові бомбосховища в містах по той бік Тайванської протоки та нові офіси "Мобілізації національної оборони" по всій країні.

"Поки рано говорити напевно, що означають ці події. Конфлікт не є певним або неминучим. Але в Пекіні щось змінилося, що політики та бізнес-лідери в усьому світі не можуть дозволити собі ігнорувати. Якщо Сі каже, що готується до війни, було б нерозумно не вірити йому на слово", – вважають у Foreign Affairs.

Авторами тексту стали колишній керівник пекінського бюро газети The Washington Post, автор книги про КНР і США Джон Помфрет та голова китайської програми Фонду захисту демократій Метт Поттінгер.

Пекін неодноразово критикував США, і гострою є питання Тайваню, який столиця вважає своїм.

Ще в липні 2022 директор ЦРУ Вільям Бернс говорив, що війна в Україні підштовхнула Китай обдумувати напад на Тайвань. Уже в жовтні Пекін заговорив про можливість нападу на Тайвань.