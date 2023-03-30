​У в.о. намісника Лаври стався конфлікт з Павлом (Лебедем). УПЦ заборонила його у служінні
​У в.о. намісника Лаври стався конфлікт з Павлом (Лебедем). УПЦ заборонила його у служінні
В.о.намісника Лаври Авраамій закликав братію перейти до ПЦУ
В.о.намісника Лаври Авраамій закликав братію перейти до ПЦУ
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
ПЦУ утворює свою парафію у Почаївській лаврі
ПЦУ утворює свою парафію у Почаївській лаврі
Лавра. Що далі?
Лавра. Що далі?
На півдні Італії стався потужний землетрус
На півдні Італії стався потужний землетрус
Вночі у неділю до 4 градусів морозу, вдень без опадів
Вночі у неділю до 4 градусів морозу, вдень без опадів
Хвилинка вертебрології. Україна, НАТО і Росія
Хвилинка вертебрології. Україна, НАТО і Росія
Апеляційний суд скасував рішення Печерського суду у справі Портнова проти Порошенка, - адвокат
Апеляційний суд скасував рішення Печерського суду у справі Портнова проти Порошенка, - адвокат
ГоловнаСвіт

Сі Цзіньпін заявляв про підготовку до війни, – Foreign Affairs

Пекін також нещодавно ухвалив низку законів щодо бомбосховищ, військової готовності та мобілізацію. 

Сі Цзіньпін заявляв про підготовку до війни, – Foreign Affairs
Сі Цзіньпін
Фото: EPA/UPG

Лідер КНР Сі Цзіньпін у декількох виступах всередині Китаю говорив про підготовку до війни. На щорічному засіданні парламенту та його вищого дорадчого органу Сі говорив про тему готовності до війни у чотирьох промовах, в одному випадку сказавши своїм генералам "насмілитися битися", йдеться у матеріалі Foreign Affairs.

Уряд Китаю також анонсував збільшення оборонного бюджету на 7,2%. Бюджетні витрати на оборону Китая за останній десятиліття вже подвоїлися. Нещодавно Пекін оприлюднив нові закони про військову готовність, нові бомбосховища в містах по той бік Тайванської протоки та нові офіси "Мобілізації національної оборони" по всій країні.

"Поки рано говорити напевно, що означають ці події. Конфлікт не є певним або неминучим. Але в Пекіні щось змінилося, що політики та бізнес-лідери в усьому світі не можуть дозволити собі ігнорувати. Якщо Сі каже, що готується до війни, було б нерозумно не вірити йому на слово", – вважають у Foreign Affairs.

Авторами тексту стали колишній керівник пекінського бюро газети The Washington Post, автор книги про КНР і США Джон Помфрет та голова китайської програми Фонду захисту демократій Метт Поттінгер. 

Пекін неодноразово критикував США, і гострою є питання Тайваню, який столиця вважає своїм. 

Ще в липні 2022 директор ЦРУ Вільям Бернс говорив, що війна в Україні підштовхнула Китай обдумувати напад на Тайвань. Уже в жовтні Пекін заговорив про можливість нападу на Тайвань. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
Читайте також