Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України бути

Україна активно й ефективно використовує всі міжнародно-правові засоби захисту своїх прав і притягнення Росії до відповідальності. Усі наявні міжнародно-правові механізми задіяно: Міжнародний суд ООН, міжнародні арбітражі з морського права, Міжнародний кримінальний суд. Але цього недостатньо. Для того, щоб ми могли впевнено сказати, що повна, всеохопна відповідальність (full, comprehensive accountability) за найтяжчі злочини за міжнародним правом, вчинені на території України, забезпечена, потрібно закрити дві прогалини: створити судовий орган, який матиме юрисдикцію щодо злочину агресії проти України, та компенсаційний механізм, який займатиметься відшкодуванням жертвам російських злочинів.

Інструментом для забезпечення відповідальності за вчинення злочину агресії проти України є створення Спеціального трибуналу. Цей непростий у багатьох аспектах крок є необхідним, адже наразі немає міжнародного суду або трибуналу, який міг би судити вище політичне і військове керівництво Росії саме за вчинення злочину агресії проти України. Створення Спеціального трибуналу закриє цю прогалину.

Фото: Офіс генпрокурора Генпрокурор Андрій Костін і секретар МКС Пітер Льюїс підписали в Гаазі угоду про відкриття представництва Міжнародного кримінального суду в Україні, 23 березня 2023.

МКС наразі не може здійснювати юрисдикцію щодо злочину агресії проти України. Суд розслідує ситуацію в Україні на предмет ймовірного вчинення злочину геноциду, злочинів проти людяності та воєнних злочинів. МКС залишається ключовим органом міжнародного кримінального правосуддя, Україна активно співпрацює з ним. Зокрема, було ухвалено закон про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України, який закріплює чіткі механізми співробітництва України з МКС та підписано Угоду про відкриття представництва МКС в Україні. Проте Міжнародний кримінальний суд не може розслідувати і переслідувати осіб за вчинення злочину агресії проти України у зв’язку з юрисдикційними обмеженнями, закріпленими в Римському статуті МКС (Росія не є учасницею Римського статуту і Кампальських поправок щодо злочину агресії; Рада Безпеки ООН не передасть ситуацію в Україні на розгляд МКС, оскільки РФ, безсумнівно, скористається своїм правом вето). Саме тому створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України ніяк не вплине на діяльність МКС, а лише доповнить його важливу роботу, оскільки Спеціальний трибунал матиме юрисдикцію розслідувати і переслідувати вище політичне і військове керівництво Російської Федерації за вчинення злочину агресії проти України.

Робота зі створення Спеціального трибуналу розпочалася в кінці лютого 2022 року – ми вже маємо важливі і помітні досягнення. Формування Спецтрибуналу підтримали Парламентської асамблеї Ради Європи, проголосувавши шість відповідних резолюцій, Європейський парламент, який також ухвалив шість резолюцій щодо цього питання (одна з них, від 19 січня 2023 року – спеціальна, присвячена виключно необхідності створення Спецтрибуналу), Парламентська асамблея НАТО, яка проголосувала за два документи, Парламентська асамблея ОБСЄ, національні парламенти України, Литви, Естонії, Нідерландів, Чехії, Франції, Латвії, Словаччини, німецький Бундесрат. Чотири висновки Європейської ради закликають забезпечити відповідальність за вчинення злочину агресії проти України, два з них – про необхідність створення відповідного механізму, аби притягнути винних у вчиненні злочину агресії проти нашої держави до відповідальності. Два рішення Комітету міністрів Ради Європи також підтримують необхідність забезпечити відповідальність за вчинення злочину агресії проти України. 22 вересня 2022 року президент України Володимир Зеленський своїм Указом № 661/2022 утворив робочу групу з опрацювання питання заснування спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Фото: ОПУ Засідання робочої групи з опрацювання питання створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України

Восени 2022 року була сформована Коаліція держав (Core Group) зі створення Спецтрибуналу. На сьогодні до неї входять уже 33 держави, включно з країнами Групи семи. Коаліція постійно зростає кількісно і розширюється географічно. Її робота спрямована на обговорення правових питань, пов’язаних із запуском Спеціального трибуналу. Коаліція стала важливою платформою для пошуку правових рішень (зокрема, щодо моделі судового органу) та визначення подальших кроків на шляху до заснування Спеціального трибуналу. Важливо зазначити, що в порядку денному коаліції немає питання необхідності чи доцільності створення Спецтрибуналу. Відповідь на це питання однозначне: Спецтрибуналу бути.

4 березня 2023 року в рамках конференції «United for Justice» у Львові генеральні прокурори країн-членів Спільної слідчої групи (JIT) підписали додаток до Угоди про створення JIT щодо початку роботи на базі Євроюсту Міжнародного центру з кримінального переслідування злочину агресії проти України (International Centre for the Prosecution of the Crime of Aggression against Ukraine (ICPA). Утворення ІСРА є важливим кроком на шляху до заснування Спецтрибуналу, адже цей Центр є першою міжнародною інституцією після Другої світової війни щодо розслідування злочину агресії. Результати розслідування ІСРА зможе використовувати майбутній Спеціальний трибунал для винесення справедливих вироків усім причетним.

Усе це зроблено за рік. З одного боку, всі ми любимо швидкі результати, з іншого, для міжнародного права один рік – це лише мить. Зважаючи на те, що останнього разу міжнародне правосуддя працювало зі злочином агресії на Міжнародному військовому трибуналі у Нюрнберзі та на Міжнародному військовому трибуналі для Далекого Сходу (тоді злочин агресії називався “злочинами проти миру”), такий прогрес видається значним і осяжним. Тому подальше просування питання створення Спецтрибуналу за вчинення злочину агресії проти України є завданням непростим, однак дуже важливим, адже в рамках злочину агресії засуджується вся протиправна агресивна війна РФ проти України. По суті, те, що ми зараз робимо, аби забезпечити відповідальність за вчинення злочину агресії, не робилося з 1945–1946 років.

Фото: gp.gov.ua У Львові під час конференції “United for Justice” підписано Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством юстиції США та країнами-членами спільної слідчої групи - JIT.

Сьогодні можна сміливо стверджувати, що питання доцільності та необхідності створення Спецтрибуналу в порядку денному вже не стоїть, питання полягає в тому, який шлях до створення Спецтрибуналу найбільш ефективний. The question is not if, but how. Звичайно, для руху вперед важливою є позиція наших ключових міжнародних партнерів. 27 березня 2023 року про свою позицію заявили Сполучені Штати Америки. Посол з особливих доручень Державного департаменту США з питань глобального кримінального правосуддя Бет Ван Схаак на конференції в Католицькому університеті Америки (м. Вашингтон) повідомила, що CША підтримують створення Спеціального трибуналу у формі інтернаціоналізованого трибуналу для кримінального переслідування злочину агресії проти України. Це дуже важлива публічна заява, адже до цього США не мали офіційної позиції щодо створення Спецтрибуналу. Нині ж вони офіційно підтримують його заснування. Сполучені Штати готові співпрацювати з Україною та іншими державами з метою створення трибуналу і забезпечення всеохопної відповідальності за міжнародні злочини, вчинені на території України. Також пані посол відзначає важливість створення і початку діяльності ІСРА як першої інституції з міжнародною участю, яка буде розслідувати вчинення злочину агресії. Ми вдячні США за офіційну публічну позицію щодо підтримки встановлення Спецтрибуналу і вважаємо, що це важливий крок на шляху до його заснування. Ми раді продовжити співпрацю з американськими колегами з цього питання.

Щодо конкретної моделі Спецтрибуналу, яку підтримують США, то цілком природно, що кожна держава має своє бачення. Упевнений, що разом ми знайдемо відповіді на всі юридичні та технічні питання, зокрема і щодо моделі, і, зрештою, створимо ефективний Спецтрибунал. Злочин агресії в ситуації агресії Росії проти України не можна залишити без належної правової відповіді, адже це безсумнівно заохотить інші шовіністичні режими зневажати міжнародне право і долі мільйонів людей. Залишення злочину агресії без належної реакції в цій ситуації перетворить його на історичну концепцію, яка ніколи не вийде за межі юридичних підручників. Спецтрибунал щодо злочину агресії проти України має бути і буде створений. І разом з нашими міжнародними партнерами ми працюємо, щоб це сталося якомога швидше.