В уряді Швеції вже не впевнені, що країна стане членом НАТО до липня

“Я думаю, що “сподіваюся” в цьому контексті краще”, заявив міністр закордонних справ Тобіас Більстром.

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстром більше не впевнений, що його країна зможе приєднатися до блоку НАТО до липня − після нових ознак заперечень з боку Угорщини.

Про це пише Reuters.

Швеція подала заявку на приєднання до військового альянсу після вторгнення Росії в Україну минулого року, але Угорщина та Туреччина утрималися від схвалення заявки.

Більстром заявив минулого тижня, що “само собою зрозуміло”, що Швеція стане членом НАТО до саміту Альянсу у Вільнюсі в липні.

Однак у четвер він сказав інформаційному агентству TT: “Я звернув увагу на те, що було сказано останніми днями, особливо з боку Угорщини, і це означає, що завжди є підстави змінити свої слова”.

“Я думаю, що “сподіваюся” в цьому контексті краще”, – додав він.

Днем раніше речник уряду Угорщини заявив, що він затримує прийом Швеції через “невдоволення” минулою критикою Стокгольма політики прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Туреччина звинуватила Швецію у надані притулку членам Робочої партії Курдистану (РПК), яку Анкара та її західні союзники вважають терористами.

Відносини погіршилися через акцію протесту в січні біля посольства Туреччини в Стокгольмі, під час якої ультраправий політик спалив копію священної книги мусульман − Коран.

Уряд Швеції заявив, що серйозно ставиться до звинувачень Туреччини, але додав, що є деякі вимоги, такі як екстрадиція людей, яких Туреччина вважає шкідливими, які вона не може виконати.

Фінляндія подала заявку на вступ до НАТО одночасно зі Швецією. Її членство в НАТО схвалив угорський парламент у понеділок, а у четвер ратифікувала Туреччина.