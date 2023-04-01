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ЄС закликає Білорусь відмовитись від розміщення російської ядерної зброї

Представник ЄС наголосив, що погрози застосування ядерної зброї “неприпустимі”.

ЄС закликає Білорусь відмовитись від розміщення російської ядерної зброї
Фото: EPA

Під час засідання Ради Безпеки ООН постійний представник ЄС при ООН Олаф Ског закликав Білорусь відмовитись від розміщення російської ядерної зброї.

Про це повідомляє Укрінформу.

“Білорусь досі може вирішити відмовитися розміщати російську ядерну зброю. Тому ми закликаємо владу Білорусі негайно припинити підтримку агресивної війни Росії проти України та змінити своє рішення (про розміщення ядерної зброї - ред.), що лише посилить напруження у регіоні”, - сказав Ског.

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Він підкреслив, що погрози застосування ядерної зброї “неприпустимі”, а російське рішення не ослабить рішучої підтримки України.

Ског також закликав Росію повернутися до виконання договору про заходи з подальшого скорочення та обмеження стратегічного наступального озброєння зі США.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив про намір розмістити ядерну зброю на території Білорусі. При цьому наголосив, що про це його нібито попросив Олександр Лукашенко.

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