У Польщі розпочалася зустріч глав МЗС Бухарестської дев’ятки

Міністри мають ухвалити рекомендації щодо Вільнюського саміту, який відбудеться у липні.

У польській Лодзі розпочалася зустріч міністрів закордонних справ країн Бухарестської дев’ятки, на якій, зокрема, обговорюватиметься подальша допомога Україні.

Про це повідомляє Укрінформ.

Раніше речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна зазначив, що міністри мають ухвалити рекомендації щодо Вільнюського саміту, який відбудеться у липні, обговорять питання зміцнення східного флангу НАТО, постачання зброї, підтримки України.

Після завершення зустрічі відбудеться пресконференція глав МЗС Польщі та Румунії Збігнєва Рау і Богдана Ауреску.

Нагадаємо, наприкінці лютого у Варшаві відбулася зустріч глав держав та урядів країн Бухарестської дев’ятки. За її результатами було ухвалено резолюцію, в якій підкреслено, що Росія є найбільшою загрозою для безпеки цих країн. Глави країн також підтвердили, що майбутнє України – в Європі.

Із керівниками країн Бухарестської девʼятки – держав НАТО Центральної та Східної Європи також зустрівся президент США Джо Байден.

Бухарестська девʼятка – це Польща, Румунія, Болгарія, Чехія, Литва, Латвія, Естонія, Угорщина та Словаччина. Обʼєднання було сформовано в 2015 році як відповідь на російську агресію в Україні.