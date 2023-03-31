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Японія та Україна укладуть Угоду про захист інформації, - посол

Голоса СБУ та посол Мацуда Кунінорі обговорили кроки для посилення співпраці між країнами.

Японія та Україна укладуть Угоду про захист інформації, - посол
Мацуда Кунінорі
Фото: СБУ

Голова Служби безпеки Василь Малюк і посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі узгодили практичні кроки для підготовки низки заходів, спрямованих на посилення співпраці між країнами. Зокрема, йшлося про відсіч воєнної агресії РФ проти України, захист інформації, кіберзагрози та міжнародний тероризм.

Про це повідмляє пресцентр СБУ.

"Японський Уряд і весь народ Японії готові всебічно допомагати Україні до повернення справжнього миру на вашу землю. І за результатами візиту прем’єр-міністра Японії в Україну та зустрічі з президентом України розпочато новий етап відносин між нашими країнами – особливе глобальне партнерство. Першим кроком у його реалізації є укладення Угоди про захист інформації", – зазначив посол.

Співрозмовники також обговорили організаційну підготовку для укладання цієї міжнародної Угоди.

"Ми зацікавлені у поглибленні співпраці з правоохоронними та спеціальними службами Японії. І залюбки поділимось набутим унікальним досвідом у протидії збройній і гібридній агресії Росії", – зазначив Малюк.

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Він подякував уряду Японії за послідовну допомогу українському народу, а також за потужний санкційний тиск на Росію та Білорусь. Мацуда Кунінорі зазначив, що така підтримка триватиме і надалі.

Нагадаємо, уряд Японії виділив Україні новий пакет допомоги у розмірі 470 млн доларів. Ці гроші будуть витрачені на гуманітарне розмінування і відновлення пошкодженої російськими обстрілами енергетичної інфраструктури.

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