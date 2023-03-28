Т-54. Росія починає захлинатися
Т-54. Росія починає захлинатися
УПЦ МП хоче вивезти з Києво-Печерської лаври все, крім мощей, бо вважає майно своїм, - Радіо Свобода
УПЦ МП хоче вивезти з Києво-Печерської лаври все, крім мощей, бо вважає майно своїм, - Радіо Свобода
Окупанти вдарили ракетами С300 по Слов'янську: відомо про двох загиблих і 36 поранених (оновлено)
Окупанти вдарили ракетами С300 по Слов'янську: відомо про двох загиблих і 36 поранених (оновлено)
Повоєнні вибори: коли та за якими правилами?
Повоєнні вибори: коли та за якими правилами?
Російська ядерна зброя в Білорусі. Путін виконує китайський наказ
Російська ядерна зброя в Білорусі. Путін виконує китайський наказ
У Маріуполі підірвали авто начальника "управління поліцією"
У Маріуполі підірвали авто начальника "управління поліцією"
В двох районах Києва пролунали вибухи, пожежу ліквідували, − Кличко (оновлено)
В двох районах Києва пролунали вибухи, пожежу ліквідували, − Кличко (оновлено)
Георгій Коваленко: «УПЦ МП - плоть від плоті, кров від крові радянського Московського патріархату з традиціями христочекізму»
Георгій Коваленко: «УПЦ МП - плоть від плоті, кров від крові радянського Московського патріархату з традиціями христочекізму»
Росіяни захопили заповідник "Асканія-Нова" на Херсонщині
Росіяни захопили заповідник "Асканія-Нова" на Херсонщині
ГоловнаСвіт

Рівень підтримки прем’єр-міністра Японії після візиту до Києва зріс

Поїздка Фуміо Кісіди отримала широке схвалення громадськості напередодні місцевих і позачергових виборів.

Рівень підтримки прем’єр-міністра Японії після візиту до Києва зріс
Фото: EPA/UPG

Рівень підтримки прем’єр-міністра Японії Фуміо Кісіди після поїздки до України очікувано зріс.

Про це пише Bloomberg.

Візит до Києва отримав широке схвалення громадськості напередодні місцевих і позачергових виборів.

Опитування, проведене газетою Nikkei та TV Tokyo 24-26 березня, показало, що кабінет Кіcіди підтримують 48% респондентів. Це на п’ять пунктів більше, ніж у попередньому місяці.

Візит схвалив 71% респондентів опитування Nikkei − проти 20%, які виступили проти.

Ослаблення громадського схвалення Кісіди ускладнило йому контроль над своєю довгоправлячою Ліберально-демократичною партією та поставило під загрозу її перспективи на місцевих виборах у квітні. 

Успіх несподіваного візиту до Києва та саміт із президентом Південної Кореї Юн Сук Йолем пожвавили розмови про загальні вибори у червні.

Кісіда прийматиме саміт “Групи семи” 19-21 травня у своєму рідному місті Хіросіма. Він перебував під тиском здійснити поїздку в Україну, щоб не відставати від інших країн G-7, лідери яких відвідали Київ після нападу Росії. Кісіда використав візит, щоб продемонструвати підтримку українцям та запросив президента Володимира Зеленського взяти участь у саміті групи.

Нагадаємо, Фуміо Кісіда прибув до України 21 березня потягом із Польщі. Це була його перша поїздка Кісіди до України. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
Читайте також