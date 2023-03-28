Рівень підтримки прем’єр-міністра Японії після візиту до Києва зріс

Рівень підтримки прем’єр-міністра Японії Фуміо Кісіди після поїздки до України очікувано зріс.

Про це пише Bloomberg.

Візит до Києва отримав широке схвалення громадськості напередодні місцевих і позачергових виборів.

Опитування, проведене газетою Nikkei та TV Tokyo 24-26 березня, показало, що кабінет Кіcіди підтримують 48% респондентів. Це на п’ять пунктів більше, ніж у попередньому місяці.

Візит схвалив 71% респондентів опитування Nikkei − проти 20%, які виступили проти.

Ослаблення громадського схвалення Кісіди ускладнило йому контроль над своєю довгоправлячою Ліберально-демократичною партією та поставило під загрозу її перспективи на місцевих виборах у квітні.

Успіх несподіваного візиту до Києва та саміт із президентом Південної Кореї Юн Сук Йолем пожвавили розмови про загальні вибори у червні.

Кісіда прийматиме саміт “Групи семи” 19-21 травня у своєму рідному місті Хіросіма. Він перебував під тиском здійснити поїздку в Україну, щоб не відставати від інших країн G-7, лідери яких відвідали Київ після нападу Росії. Кісіда використав візит, щоб продемонструвати підтримку українцям та запросив президента Володимира Зеленського взяти участь у саміті групи.

Нагадаємо, Фуміо Кісіда прибув до України 21 березня потягом із Польщі. Це була його перша поїздка Кісіди до України.