Сьогодні Україна почала відзначати першу річницю перших переможних битв повномасштабної війни – боїв на півночі нашої держави, які призвели до втечі окупанта. Саме 21 березня минулого року завершилася битва за Мощун – маленьке село в Київській області, яке стало першим великим кроком нашої держави до перемоги в цій війні.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Були й інші такі кроки... Битва за Гостомель. Бої за Ірпінь. Боротьба на Чернігівщині й Сумщині. Битва за Зміїний. Жорстоке протистояння на півдні України й унікальна наша оборонна операція, яка повернула свободу Харківщині. Ми прийдемо до такого ж результату і в інших активних діях. У героїчній битві за Донбас, у якій неминуче домінуватиме український прапор. У подальшому протистоянні на півдні, яке відновить нормальне українське життя в Приазовʼї. У поверненні нашого Криму, звідки вже почалася міграція найбільш далекоглядних щурів держави-терориста”, - зазначив Зеленський.

Він додав, що наша впевненість у перемозі України, наше бачення вільного майбутнього для нашої держави, український героїзм, який вразив світ, – усе це народилося саме там - у містах-героях української півночі, українського сходу, українського півдня. У містах героїв, чий характер ані на секунду не підкорився окупанту навіть тоді, коли окупант прийшов до їхніх домівок.

Володимир Зеленський розповів, що переговори з головою уряду Японії Кішідою були доволі продуктивними. Візит відбувся в час, коли Японія головує у “Великій сімці”.

“Ми обговорили й безпекові питання, і політичні, і санкційні, і економічні, і гуманітарні. Є готовність Японії долучитися до нашої відбудови – бути лідером у цих економічних та інфраструктурних процесах. Але сьогодні я почув також і цілком конкретну готовність Японії працювати разом із нами, щоб іще активніше мобілізувати світ для міжнародного порядку, для захисту від агресії, для захисту від російського терору”, - наголосив голова держави.

Сьогодні президент провів засідання Ставки. Доповідали командувачі, головком, розвідка. Одне з питань, якому завжди максимум уваги, – це постачання боєприпасів.

Також президент України провів перемовини із президентом Чилі, сторони оновили бачення нашими державами актуальної ситуації в міжнародних відносинах. Зеленський поінформував колегу про те, як саме Росія продовжує свою агресію.

“І ще одне. Хочу особливо відзначити сьогодні 10-ту окрему гірсько-штурмову бригаду, 54-ту та 92-гу окремі механізовані бригади, які б’ються саме на Донбасі. Стійко, сміливо й результативно. Молодці, хлопці!” -підсумував голова України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський прийняв запрошення прем’єр-міністра Японії Фуміо Кісіди взяти участь у саміті "Групи семи".