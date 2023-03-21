Зеленський затвердив положення і малюнок почесної відзнаки "Місто-герой України"

Кабмін і ДУС мають забезпечити виготовлення відзнаки і футлярів до неї та вирішити питання фінансового забезпечення відповідних заходів.

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив малюнок та положення про почесну відзнаку "Місто-герой України".

Про це йдеться на сайті глави держави.

Цієї відзнакою підкреслюють подвиг, масовий героїзм та стійкість громадян, які виявлені при захисті своїх міст під час відсічі збройної агресії іншої держави (держав) проти України. Присвоюють нагороду відповідним указом Президента лише один раз.

Подання кандидатів можуть вносити кабмін та обласні державні адміністрації.

"Місту, якому присвоєно почесну відзнаку, вручаються основа верхівки древка прапора міського населеного пункту та стрічка почесної відзнаки. Основа верхівки древка виготовляється зі сплавів міді з гальванічним покриттям у формі циліндра, прикрашеного рельєфним рослинним орнаментом з припаяною до нього прямокутною пластиною", - йдеться в положенні.

Вручає відзнаку глава держави або уповноваженим представник Офісу Президента чи органу виконавчої влади.

Зеленський доручив Кабміну та Державному управлінню справами забезпечити виготовлення почесної відзнаки "Місто-герой України" і футлярів до неї та вирішити питання щодо фінансового забезпечення відповідних заходів.

Нагадаємо, у 2021-му Зеленський затвердив нову відзнаку "Національна легенда України" - за особисті заслуги у становленні незалежної держави. До цього він підписав указ "Про встановлення відзнаки Президента України «Національна легенда України»".