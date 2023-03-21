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Два дні у Страсбурзі триватиме зустріч представників країн, котрі працюють над створенням спецтрибуналу щодо російської агресії

Зустріч триватиме 21 та 22 березня.

Два дні у Страсбурзі триватиме зустріч представників країн, котрі працюють над створенням спецтрибуналу щодо російської агресії
Фото: ЕРА/UPG

Україна продовжує працювати над створенням спеціального трибуналу, котрий буде розглядати російську агресію проти України

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Сьогодні та завтра в Страсбурзі Україна збирає коаліцію з 33 держав, які працюють над створенням Спеціального трибуналу для злочину агресії проти України”, - написав Кулеба. 

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Він додав, що трибунал має вирішальне значення для забезпечення відповідальності за перший злочин, який призвів до всіх наступних російських звірств.

Нагадаємо, до коаліції за створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України приєдналася Австрія.

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