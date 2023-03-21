Два дні у Страсбурзі триватиме зустріч представників країн, котрі працюють над створенням спецтрибуналу щодо російської агресії

Україна продовжує працювати над створенням спеціального трибуналу, котрий буде розглядати російську агресію проти України.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Сьогодні та завтра в Страсбурзі Україна збирає коаліцію з 33 держав, які працюють над створенням Спеціального трибуналу для злочину агресії проти України”, - написав Кулеба.

Він додав, що трибунал має вирішальне значення для забезпечення відповідальності за перший злочин, який призвів до всіх наступних російських звірств.

Today & tomorrow in Strasbourg, Ukraine is gathering the coalition of 33 states working to create a Special Tribunal for the Crime of Aggression Against Ukraine. The tribunal is critical to ensure accountability for the initial crime that led to all subsequent Russian atrocities. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 21, 2023

Нагадаємо, до коаліції за створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України приєдналася Австрія.