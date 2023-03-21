Росіяни обстріляли цвинтар на Херсонщині

У цвинтар влучили вісім російських снарядів.

У вівторок, 21 березня, російські окупанти прицільно обстріляли цвинтар в Бериславському районі Херсонської області.

Про це у Телеграм заявив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Війна з дітьми, літніми людьми і навіть...мертвими. Це все, що треба знати про армію РФ. У Бериславському районі російські окупанти прицільно обстріляли цвинтар", – написав він.

За словами Прокудіна, кладовище, куди влучили 8 російських снарядів, знаходиться за селом Михайлівка Бериславського району.

"Є "прильоти" й у селі, але, на щастя, ніхто не постраждав", – додав голова ОВА.

Нагадаємо, що за понеділок, 20 березня, російська армія 66 разів обстріляла Херсонську область. Ворог випустив 393 снаряди з важкої артилерії та "Градів".