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Росіяни обстріляли цвинтар на Херсонщині

У цвинтар влучили вісім російських снарядів.

У вівторок, 21 березня, російські окупанти прицільно обстріляли цвинтар в Бериславському районі Херсонської області.

Про це у Телеграм заявив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Війна з дітьми, літніми людьми і навіть...мертвими. Це все, що треба знати про армію РФ. У Бериславському районі російські окупанти прицільно обстріляли цвинтар", – написав він.

За словами Прокудіна, кладовище, куди влучили 8 російських снарядів, знаходиться за селом Михайлівка Бериславського району. 

"Є "прильоти" й у селі, але, на щастя, ніхто не постраждав", – додав голова ОВА.

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Нагадаємо, що за понеділок, 20 березня, російська армія 66 разів обстріляла Херсонську область. Ворог випустив 393 снаряди з важкої артилерії та "Градів".

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