У Краснодарському краї РФ строковиків примушують підписувати контракти, - Генштаб

До України їх можуть відправити у серпні 2023 року.

Російська Федерація постійно вживає заходів для поповнення втрат живої сили.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Так, в одній із військових частин, що дислокується у Краснодарському краї, проводиться активна робота зі строковиками, щодо підписання ними контрактів. Військовослужбовцям, які погоджуються на підписання контрактів, прогнозують відрядження до України на серпень 2023 року", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що студентам Московського авіаційного інституту не видають дипломів, допоки вони не підпишуть мобілізаційні листки зі згодою піти на військову службу.

За оцінкою командувача Об’єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва, Росія для війни в Україні мобілізувала близько 300 тисяч осіб.