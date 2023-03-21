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У Краснодарському краї РФ строковиків примушують підписувати контракти, - Генштаб

До України їх можуть відправити у серпні 2023 року.

У Краснодарському краї РФ строковиків примушують підписувати контракти, - Генштаб
Мобілізовані Чувашії
Фото: змі окупантів

Російська Федерація постійно вживає заходів для поповнення втрат живої сили. 

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Так, в одній із військових частин, що дислокується у Краснодарському краї, проводиться активна робота зі строковиками, щодо підписання ними контрактів. Військовослужбовцям, які погоджуються на підписання контрактів, прогнозують відрядження до України на серпень 2023 року", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що студентам Московського авіаційного інституту не видають дипломів, допоки вони не підпишуть мобілізаційні листки зі згодою піти на військову службу.

За оцінкою командувача Об’єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва, Росія для війни в Україні мобілізувала близько 300 тисяч осіб. 

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