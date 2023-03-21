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Окупанти пошкодили понад два десятки будинків у Часовому Ярі (оновлено)

Часів Яр розташований у 10 км від Бахмута.

Окупанти пошкодили понад два десятки будинків у Часовому Ярі (оновлено)
Фото: Андрій Єрмак

Російські війська атакували Часів Яр у Донецькій області.

Про це повідомив у Telegram голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Росіяни обстріляли місто Часів Яр. Частково зруйнований будинок. Терор міст продовжується", - розповів він.

Оновлено. Внаслідок обстрілів пошкоджені більш як два десятки будинків — понад 10 приватних, багатоповерхівки, школа.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Часового Яру Сергій Чаус, інформує Суспільне.

"Сьогодні Часів Яр не тільки постраждав. Росіяни руйнують, фактично знищують моє місто. Стріляють всім підряд", — розповів Чаус.

Щодо загиблих та поранених інформація уточнюється.

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Нагадаємо, що на Донеччині загарбники за минулу добу, 20 березня, вбили двох і поранили трьох мирних мешканців. 

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