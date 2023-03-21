До України з Росії вдалося повернути ще 15 дітей спільно з їхніми мамами та законними представниками.
Про це повідомив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.
За його словами, це діти з міст Харківської та Херсонської областей, окупованих ще на початку війни.
Станом на сьогодні в Україну вдалося повернути 308 дітей, викрадених росіянами.
Нагадаємо, що військова адміністрація евакуювала всіх дітей з міста Часів Яр, що приблизно в 10 км на захід від Бахмута, який залишається епіцентром бойових дій на Донбасі.