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До України повернули ще 15 викрадених росіянами дітей, - Лубінець

Це діти з Харківщини та Херсонщини.

До України повернули ще 15 викрадених росіянами дітей, - Лубінець

До України з Росії вдалося повернути ще 15 дітей спільно з їхніми мамами та законними представниками.

Про це повідомив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, це діти з міст Харківської та Херсонської областей, окупованих ще на початку війни.

Станом на сьогодні в Україну вдалося повернути 308 дітей, викрадених росіянами.

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Нагадаємо, що військова адміністрація евакуювала всіх дітей з міста Часів Яр, що приблизно в 10 км на захід від Бахмута, який залишається епіцентром бойових дій на Донбасі.

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