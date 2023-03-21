За сьогодні росіяни тричі обстріляли Чернігівську і Сумську області

Даних про втрати серед військових і цивільних немає.

Від початку доби і до 14:00 російська армія тричі обстріляла прикордонні райони Чернігівської і Сумської областей.

Даних про втрати серед військових і мирних немає. Про це повідомили в оперативному командуванні "Північ".

З 8:25 до 9:20 окупанти шатили з САУ в районі с. Михальчина Слобода. Загалом нарахували 18 "приходів".

З 11:05 до 11:25 було 12 "приходів", ймовірно з міномету 120 мм у Дем'янівки (Сумська обл). З 10:35 до 10:55 – 13 "приходів", ймовірно зі ствольної артилерії, в районі дороги на Хрінівку та Сеньківку (Чернігівська обл).

Протягом минулої доби по Чернігівській області російська армія стріляла тричі. Під мінометними обстрілами перебували прикордонні території Новгород-Сіверського району. Уночі і вчора вдень росіяни били з САУ по декількох громадах Сумської області.