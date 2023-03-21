За добу росіяни били по девʼяти областях України. У Херсонській – вбили двох мирних, зруйнували храм

По Чернігівській області російська армія стріляла тричі за добу. Під мінометними обстрілами перебували прикордонні території Новгород-Сіверського району. Жертв і руйнувань немає, йдеться у зведенні від ОВА.

У Сумській області зранку ворог обстріляв з артилерії Білопільську та Новослобідську громади. Дані щодо наслідків уточнюються. Вночі росіяни били з САУ по території Есманської громади – чотири "прильоти", з мінометів – по Середино-Будській громаді (три "прильоти") та артилерією по Білопільській громаді – два "прильоти". Вчора протягом дня росіяни здійснили обстріли території Юнаківської, Краснопільської та Білопільської громад. Білопільська громада була під обстрілом практично протягом усього дня. На щастя, без наслідків.

У Донецькій області вночі росіяни вдарили ракетами по Костянтинівці. Пошкоджені приватні будинки, газогін, зруйновано дитячий садок. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Вчора ворог завдав ракетного удару, авіаударів, стріляв з ракетних систем залпового вогню "Град", артилерії, танків. Обстріляні Авдіївка, Бахмут, Часів Яр, Костянтинівка, смт Велика Новосілка, с.Карлівка, с.Сєверне, с.Ласточкине, с.Трудове, с.Новокалинове, с.Максимільянівка, с.Орлівка, с.Тоненьке. По області за добу двоє людей загинуло, троє поранених.

У Дніпропетровській області вчора ворог двічі атакував Нікопольський район безпілотниками. Поцілили по Марганецькій громаді. Минулося без загиблих та постраждалих.

У Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Чарівне, Ольгівське, Новоандріївка, Новоданилівка, Малинівка, Червоне, Плавні, Залізничне, Мала Токмачка, Білогір'я, Преображенка, Зелений Гай, Затишшя, Кам'янське, Степове. Надійшло 13 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів.

У Луганській області на Куп’янському та Лиманському напрямках росіяни безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ, здійснивши артилерійські обстріли Невського, Піщаного, Білогорівки та Діброви. Ситуація в області залишається складною.

У Харківській області сьогодні зранку окупанти з мінометів обстріляли с.Басово. Зафіксовано понад 20 ударів. Пошкоджено лінії електропередач, відсутнє електропостачання. Без жертв. Учора на Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Глибоке, Мороховець, Вовчанськ, Землянки, Красне Перше, Дворічна, Западне, Кам’янка, Красне, Новомлинськ, Стрілеча та Чугуївка. На Куп’янському напрямку ворог намагався безуспішно прорвати оборону наших військ, здійснивши артилерійські обстріли населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення. Під вогнем перебували райони Куп’янська, Крохмального та Берестового.

У Миколаївській області учора сили та засоби протиповітряної оборони виявили та знищили два російських БпЛА.

У Херсонській області за минулу добу противник здійснив 66 обстрілів, випустивши 393 снаряди з важкої артилерії та "Градів". Херсон ворог обстріляв тричі, снаряди влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки. Одна людина загинула, семеро (з них одна дитина) – дістали поранення. Російські війська вкрили вогнем село Микільське Дар'ївської тергромади, є поранені. Пошкоджені щонайменше п'ять приватних будинків. Відомо, що 33-річна місцева мешканка через уламкову травму втратила руку, також дістав поранення 39-річний чоловік. У селі Львове Тягинської громади в результаті обстрілів з дрону поранено двох людей в ноги, які у цей час знаходилися біля магазину. Армія ворога обстріляла селище Антонівка. Ворожі снаряди понівечили церкву, двері будинків та мікроавтобус. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв. У лісосмузі за селом Станіслав на ворожій міні підірвався 18-річний хлопець. Через тяжкі травми він загинув на місці. Крім того, поблизу села Мала Олександрівка 35-річний чоловік натрапив на ворожу вибухівку у лісосмузі. Постраждалий отримав важку травму. З деокупованої території області евакуювали 41 особу.

Нагадаємо, протягом минулої доби сили оборони України ліквідували 960 окупантів. Ворог також втратив іще 15 танків.