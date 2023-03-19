Сі став більшим за Мао. Китайці заявили про пряме протистояння зі США
Сі став більшим за Мао. Китайці заявили про пряме протистояння зі США
"Не знаю, чи переконала б доньку виїхати, якби не кіт". Як нині живе сім’я, що під обстрілами вибралася з Ірпеня
"Не знаю, чи переконала б доньку виїхати, якби не кіт". Як нині живе сім’я, що під обстрілами вибралася з Ірпеня
Хто і як відбілює держзрадників Дубінського, Столара та інших
Хто і як відбілює держзрадників Дубінського, Столара та інших
На Львівщині три "шахеди" влучили у нежитлові приміщення
На Львівщині три "шахеди" влучили у нежитлові приміщення
Ченці чоловічого монастиря УПЦ в Лаврі отримали алгоритм дій на випадок примусового виселення
Ченці чоловічого монастиря УПЦ в Лаврі отримали алгоритм дій на випадок примусового виселення
Ректори провідних вишів збираються підписати відкритого листа із закликом залишити міністра освіти Шкарлета на посаді, - джерела
Ректори провідних вишів збираються підписати відкритого листа із закликом залишити міністра освіти Шкарлета на посаді, - джерела
Арешт Путіна та «сюрприз» для Сі
Арешт Путіна та «сюрприз» для Сі
“Укрзалізниця” пропонує маршрут до бази лоукостера Wizz Air на кордоні з Румунією
“Укрзалізниця” пропонує маршрут до бази лоукостера Wizz Air на кордоні з Румунією
Шмигаль назвав, якими будуть кадрові зміни в уряді (оновлено)
Шмигаль назвав, якими будуть кадрові зміни в уряді (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

​Військова адміністрація евакуювала всіх дітей з Часового Яра

Місто знаходиться в 10 км на захід від Бахмута.

​Військова адміністрація евакуювала всіх дітей з Часового Яра
Часів Яр
Фото: t.me/operativnoZSU/85626

Військова адміністрація евакуювала всіх дітей з міста Часів Яр, що приблизно в 10 км на захід від Бахмута, який залишається епіцентром бойових дій на Донбасі.

Про це повідомив керівник Часовоярської МВА Сергій Чаус.

"Немає дітей в Часів Ярі, останні діти були вивезені позавчора. Спільними зусиллями військової адміністрації, поліції, «Білі янголи», ми зробили цю роботу. Складно, боляче, але зробили", - сказав він.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий зазначив, що російські окупанти тактично не можуть завершити операцію по захопленню міста Бахмут. Він також заявив, що сьогоднішні  дії росіян у районі Бахмута важко назвати стратегічною наступальною операцією.

17 березня командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що росіяни залучили всі свої потужності та намагаються прорвати оборону на декількох напрямках і повністю оточити Бахмут.

19 березня Генштаб повідомив, що на Бахмутському напрямку підрозділи Сил оборони відбили численні атаки противника у північній частині міста, а також в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка та Богданівка.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
Читайте також