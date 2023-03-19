​Військова адміністрація евакуювала всіх дітей з Часового Яра

Місто знаходиться в 10 км на захід від Бахмута.

Військова адміністрація евакуювала всіх дітей з міста Часів Яр, що приблизно в 10 км на захід від Бахмута, який залишається епіцентром бойових дій на Донбасі.

Про це повідомив керівник Часовоярської МВА Сергій Чаус.

"Немає дітей в Часів Ярі, останні діти були вивезені позавчора. Спільними зусиллями військової адміністрації, поліції, «Білі янголи», ми зробили цю роботу. Складно, боляче, але зробили", - сказав він.

Нагадаємо, раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий зазначив, що російські окупанти тактично не можуть завершити операцію по захопленню міста Бахмут. Він також заявив, що сьогоднішні дії росіян у районі Бахмута важко назвати стратегічною наступальною операцією.

17 березня командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що росіяни залучили всі свої потужності та намагаються прорвати оборону на декількох напрямках і повністю оточити Бахмут.

19 березня Генштаб повідомив, що на Бахмутському напрямку підрозділи Сил оборони відбили численні атаки противника у північній частині міста, а також в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка та Богданівка.