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На Донбасі росіяни поранили чеського медика

Коли він допомагав евакуювати одного з поранених, стався обстріл.

На Донбасі росіяни поранили чеського медика
Фото: Phoenix

Чеський волонтер, який в рамках проєкту "Phoenix" допомагає з лікуванням українських солдатів на передовій, отримав важке поранення на Донбасі.

Про це повідомив проєкт на своїй сторінці у Facebook.

"Один з наших відважних медиків-добровольців отримав осколкове поранення на Донбасі. Наразі його стан стабільний, але ситуація важка і передбачити подальший розвиток подій неможливо. Ми робимо все від нас залежне, щоб він якнайшвидше повернувся на Батьківщину", - йдеться у повідомленні.

У рамках проєкту "Phoenix" чеські медики навчають солдатів основам надання медичної допомоги і самі перевозять поранених з передової.

Речник організації повідомив, що поранений волонтер допомагав евакуювати одного з поранених. Під час цього стався артилерійський обстріл.

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Нагадаємо, що у лютому американский парамедик Піт Рід загинув від прицільного пострілу російської ПТРК по медичному автомобілю. 

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