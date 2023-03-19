На Донбасі росіяни поранили чеського медика

Коли він допомагав евакуювати одного з поранених, стався обстріл.

Чеський волонтер, який в рамках проєкту "Phoenix" допомагає з лікуванням українських солдатів на передовій, отримав важке поранення на Донбасі.

Про це повідомив проєкт на своїй сторінці у Facebook.

"Один з наших відважних медиків-добровольців отримав осколкове поранення на Донбасі. Наразі його стан стабільний, але ситуація важка і передбачити подальший розвиток подій неможливо. Ми робимо все від нас залежне, щоб він якнайшвидше повернувся на Батьківщину", - йдеться у повідомленні.

У рамках проєкту "Phoenix" чеські медики навчають солдатів основам надання медичної допомоги і самі перевозять поранених з передової.

Речник організації повідомив, що поранений волонтер допомагав евакуювати одного з поранених. Під час цього стався артилерійський обстріл.

Нагадаємо, що у лютому американский парамедик Піт Рід загинув від прицільного пострілу російської ПТРК по медичному автомобілю.