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Окупанти обстріляли дві громади Сумщини

18 березня росіяни обстріляли територію чотирьох громад Сумщини.

Окупанти обстріляли дві громади Сумщини
Фото: Андрій Єрмак у Telegram

Російська армія зранку 19 березня обстріляла із мінометів та ствольної артилерії дві громади на Сумщині.

Про це у Facebook повідомляє Сумська ОВА.

"Середино-Будська громада: зранку був мінометний обстріл – 10 прильотів по місту Середина-Буда. Внаслідок обстрілу пошкоджено 1 приватний будинок. Також росіяни обстріляли Новослобідську громаду – 7 прильотів з мінометів та 41 прильот зі ствольної артилерії", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, що протягом 18 березня росіяни обстріляли території Шалигинської, Есманської, Краснопільської та Білопільської громад Сумської області.

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