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За суботу росіяни 53 рази обстрілювали Херсонську область

Поранень зазнали двоє мирних людей. 

Протягом суботи росіяни 53 обстрілювали Херсонську область. З важкої артилерії та "Градів" вони випустили 269 снарядів.

Зокрема пʼять разів били по Херсону. Поранень дістали двоє мирних, повідомив у Телеграм голова ОВА.

"17 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки", – зазначив він. 

З деокупованої території області за вчора евакуювали 62 особи.

Нагадаємо, на Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Обстрілів зазнали, зокрема, Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка і Кам’янське Запорізької області. Росіяни знову обстріляли місто Херсон та Антонівку.

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